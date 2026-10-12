Науковці виявили новий побічний ефект Оземпіку, серед постраждалих співак Роббі Вільямс

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Англійський співак Роббі Вільямс позбувся понад 10 кг зайвої ваги за допомогою препарату «Оземпік», який набув популярності серед голлівудських знаменитостей. Однак швидке схуднення за допомогою цих ін’єкцій може мати небажані наслідки, з якими зіткнувся і сам артист. Науковці досліджують новий побічний ефект препарату та пояснюють, які ризики можуть супроводжувати його застосування.

Історія Роббі Вільямса

Роббі Вільямс після разючого схуднення на 12 кг почав втрачати зір. За його словами, з часом після прийому «Оземпіку» він почав гірше бачити глядачів на своїх концертах, а також футболістів на полі під час матчу.

«Я почав користуватися цими ін’єкціями досить рано, але тепер помічаю, що мій зір погіршився. Мені важко розгледіти окремих глядачів на концертах. Нещодавно я був на футбольному матчі, і гравці здавалися мені плямами на зеленому полі. Мені також довелося змінити рецепт окулярів», – розповідав артист в інтервʼю The Sun.

Також під час одного з коментарів Роббі Вільямс не приховував того, що худне за допомогою «Оземпіку». Він навпаки розповідав, що збирався збільшити дозі препарату.

Що відомо про наслідки «Оземпіку»

З’ясувалося, що погіршення зору після уколів «Оземпіку» має цілком наукове пояснення. Йдеться про ускладнення після застосування препарату – неартеріїтну передню ішемічну оптичну нейропатію. Йдеться про гостре порушення кровопостачання зорового нерва.

Така патологія призводить до часткової втрати зору на одному оці. Причиною такої реакції організму є різке падіння артеріального тиску або ж спазм судин, через які кров постачається до нерва.

Зокрема, відповідний зв’язок між прийомом «Оземпіку» та ризиком розвитку згаданої патології підтвердили вчені. Результати дослідження були викладені в медичному журналі JAMA Ophthalmology у 2024 році.

До слова, лікарка та дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла, що серед різноманітних препаратів для схуднення значну популярність має так званий «Оземпік». Однак, коли люди перестають його колоти, вага повертається швидше в декілька разів. Експертка прокоментувала дослідження, яке доводить, що після курсу «Оземпіка», людина набирає вагу знову.

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