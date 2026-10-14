Науковці заявили про прискорення глобального потепління до 0,36 °C за десятиліття — TIME

Науковці у щорічній доповіді State of the Climate, опублікованій 14 жовтня в журналі BioScience, заявили, що кліматична система Землі дедалі більше переходить у незвідані умови. Як повідомляє TIME, темпи глобального потепління зросли приблизно з 0,05 °C за десятиліття у 1880–1970 роках до близько 0,36 °C за десятиліття у 2010–2024 роках.

Сім показників на рекордних рівнях

Дослідники відстежують 16 ключових показників стану планети — від концентрації парникових газів і зміни температури до втрати деревного покриву через лісові пожежі. Сім із них нині перебувають на рекордних рівнях, зокрема рівень моря та концентрація парникових газів в атмосфері. Ще кілька індикаторів, серед яких площі, охоплені пожежами, та рівні нагрівання океану, свідчать про прискорення змін або різкі зсуви.

Автори доповіді попереджають, що поріг у 2 °C, покликаний обмежити шкоду для планети, може бути досягнутий до 2050 року. На їхню оцінку, інтенсивніші зміни підвищують ризик самопідсилюваних процесів і перетину кліматичних критичних точок, після яких екологічні зміни можуть пришвидшуватися та ставати незворотними.

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Рекордні викиди та низьковуглецева енергетика

За даними дослідників, у травні 2026 року концентрація вуглекислого газу в атмосфері перевищила 428 частин на мільйон — приблизно на 50% більше за доіндустріальний рівень. Концентрації вуглекислого газу, метану й закису азоту у 2026 році також досягли рекордних значень.

Споживання викопного палива у 2025 році зросло на 0,9%, а нафта, вугілля та газ досягли рекордних рівнів. Річні енергетичні викиди вуглекислого газу вперше перевищили 41 гігатонну. Водночас низьковуглецеві джерела забезпечили приблизно 43% світового виробництва електроенергії у 2025 році, а споживання сонячної та вітрової енергії зросло орієнтовно на 18%.

У доповіді зазначається, що скорочення викидів саме по собі вже не буде достатнім: необхідні також заходи адаптації, зокрема перехід до більш рослинного харчування та відновлення мангрових лісів для захисту від штормових нагонів.

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