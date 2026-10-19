Науковці залишають США через невизначеність із федеральним фінансуванням — Fortune

Науковці зі США переїжджають працювати до інших країн, тоді як університети Канади, Франції, Бельгії, Фінляндії та Австралії пропонують їм стабільніше фінансування й академічну свободу. Про це повідомляє Fortune. Дослідники та професійні об’єднання вважають, що відтік фахівців уже став помітним, хоча загальний масштаб цього явища оцінити складно.

Рекрутинг за кордоном

Згідно з квітневим звітом коаліції Business for Federal Research Funding, більш ніж половина штатів США втратили науковців через програми рекрутингу в інших країнах. У березні молоді біомедичні дослідники були приблизно на 20 відсоткових пунктів менш схильні заявляти, що залишаться у США, ніж оцінювали свої наміри шістьма місяцями раніше. Водночас випускники PhD-програм із фізики у 2025 році залишали США найчастіше за останні 30 років, за даними Американського інституту фізики.

Морська біологиня Галлі Фреліх переїхала з Каліфорнії до Фінляндії разом із чоловіком і донькою. В Університеті Гельсінкі вона продовжує досліджувати, як зміна клімату впливає на рибу, молюсків і водорості, які споживають люди. За ініціативою Дослідницької ради Фінляндії науковиця отримала гарантоване фінансування на п’ять років загальним обсягом близько 3 млн доларів.

Колишня співробітниця Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США Крістін Ставіц торік також залишила посаду та почала працювати інженеркою дослідницького програмного забезпечення в Університеті Бірмінгема у Великій Британії. За її словами, попередня установа перестала відповідати її цінностям після вимог прибрати із сайтів згадки про зміну клімату та теми різноманіття, рівності й інклюзії.

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Невизначеність із грантами

Подружжя біологів Джеймс Леттс і Марія Мальдонадо, які працювали в Каліфорнійському університеті в Девісі, перейшли до Університету Монаша в Австралії. За словами Леттса, на рішення вплинула невизначеність із грантовим фінансуванням: під час очікування коштів їм довелося звільнити співробітника.

За даними трекера States United Democracy Center і Grant Witness, адміністрація президента Дональда Трампа від початку його другого терміну скоротила або заморозила до 174 млрд доларів федеральних грантів. Білий дім заявив, що Трамп прагне припинити марнотратство та зберегти лідерство США у наукових інноваціях, фінансуючи «справжню науку».

Асоціація американських університетів повідомила, що великі дослідницькі установи прийняли на навчання на 15% менше вступників до докторських програм восени 2026 року, ніж роком раніше. Науковці, які виїхали зі США або залишилися в країні, побоюються, що скорочення програм, фінансування та наставництва може позначитися на наступному поколінні дослідників.

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