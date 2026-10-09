Наванетем Піллей отримала Нобелівську премію миру 2026 — France 24

Наванетем «Наві» Піллей із Південно-Африканської Республіки стала лауреаткою Нобелівської премії миру 2026 року. Рішення оголосив Норвезький нобелівський комітет в Осло, повідомляє France 24.

Номінації на премію

Цьогоріч Норвезький нобелівський комітет отримав номінації щодо 287 кандидатів, понад чверть із яких становили організації. Експерти, на яких посилається видання, зазначають, що комітет зазвичай зосереджується на стійкості миру, розвитку міжнародного братерства та роботі інституцій, які зміцнюють ці цілі.

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Історія відзнаки

Грошова частина Нобелівської премії цього року становить 12 мільйонів шведських крон, або близько 1,2 мільйона доларів. Її можуть отримати один лауреат, невелика група лауреатів або організація.

У 2026 році відзначають 125-річчя Нобелівської премії миру. Від заснування у 1901 році її присуджували 112 особам та 28 окремим установам. Міжнародний комітет Червоного Хреста отримував відзнаку тричі, а Агентство ООН у справах біженців — двічі.

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