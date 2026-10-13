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На білоруських військових полігонах розпочалася чергова активна фаза спільних військових навчань країн Організації Договору про колективну безпеку під назвами «Непорушне братерство-2026» та «Бар'єр-2026». Маневри тривають із 12 до 16 жовтня, зібравши підрозділи кількох пострадянських держав на тлі тривалого протистояння Москви із західним світом та повномасштабної агресії проти України.

Офіційно керівництво секретаріату блоку та білоруське оборонне відомство заявляють про винятково миротворчий профіль запланованих заходів і тренування спільного захисту від спалахів біологічних загроз. Утім, географічна прив'язка маневрів до тренувальних комплексів, наближених до кордонів країн Північноатлантичного альянсу та північних областей України, свідчить про збереження звичної ролі Білорусі як інструменту військово-політичного тиску.

Окремим маркером поточних навчань стала демонстративна відсутність представників Вірменії, яка фактично заморозила свою участь у блоці через системне ігнорування її безпекових інтересів, а також вельми обмежений російський контингент, що вкотре ілюструє виснаження регулярних резервів армії РФ.

UA.News розповідає, які конкретні тактичні завдання відпрацьовують контингенти, хто саме прибув на білоруські полігони, які реальні ризики ці маневри створюють для України та сусідніх країн НАТО, і чому ОДКБ дедалі очевидніше перетворюється на декларативний інструмент Кремля.

Полігони «Лосвідо» та «Стародорожський»: розбір відпрацьованих сценаріїв

Основними локаціями для розгортання союзних підрозділів обрано два білоруські військові об'єкти: полігон 103-ї окремої повітряно-десантної бригади «Лосвідо», що розташований у Вітебській області, та 288-й полігон «Стародорожський» у Мінській області.

Програма навчань функціонально поділена на дві пов'язані частини. Перша складова — командно-штабні навчання з миротворчими силами ОДКБ «Непорушне братерство-2026». У межах цього етапу багатонаціональний штаб моделює ситуацію виникнення локального збройного конфлікту на території умовної держави-члена блоку. Військові відпрацьовують розгортання спостережних постів, несення служби на блокпостах, супровід гуманітарних колон і суцільне блокування так званих незаконних збройних формувань у лісисто-болотистій місцевості.

Другий компонент — спеціальне навчання «Бар'єр-2026», де першу скрипку грають фахівці військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ). Згідно з офіційною легендою, зведене спільне формування РХБЗ має виявити епіцентр застосування патогенних біологічних агентів, оперативно розгорнути мобільні діагностичні комплекси та провести санітарну обробку особового складу разом із повною дегазацією бронетехніки.

Подібний фокус на біологічній тематиці не є випадковим вибором армійського командування. Москва регулярно експлуатує мілітарну пропаганду про небезпеку нібито західних лабораторій, і відпрацювання сценаріїв ліквідації спалахів інфекцій на полігоні «Бар'єр-2026» слугує практичною ілюстрацією цієї кремлівської риторики для внутрішньої аудиторії країн ОДКБ.

Важливим технічним нововведенням маневрів стала масштабна інтеграція безпілотних систем. Організатори залучили близько 80 безпілотних комплексів різного типу — від тактичних квадрокоптерів і FPV-дронів до розвідувальних літакових бортів.

Спільні групи тренуються коригувати вогонь мінометних розрахунків у режимі реального часу, прикривати пересування колон радіоелектронними глушилками та застосовувати антидронові рушниці проти повітряних атак.

Склад учасників: бойкот Єревана, стримана Азія та дефіцит сил у Москви

Загальна чисельність задіяних сил на білоруських полігонах становить понад 1500 військовослужбовців та близько 300 одиниць колісної, гусеничної та спеціальної техніки. Крім господарів маневрів — збройних сил Республіки Білорусь — на локації прибули представники Росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану.

Головним геополітичним маркером навчань став остаточний і показовий демарш Вірменії. Єреван повністю проігнорував запрошення білоруської сторони, не відправивши до Мінська жодного солдата чи навіть офіцера зв'язку.

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян раніше публічно заявив про заморожування участі країни в діяльності ОДКБ, вказавши, що структура не виконала своїх прямих зобов'язань під час загострень навколо Нагірного Карабаху. Відсутність вірменського прапора в строю стала наочним доказом внутрішньої руйнації безпекового альянсу.

Країни Центральної Азії — Казахстан, Киргизстан і Таджикистан — традиційно обрали стратегію мінімально необхідної присутності. Їхні делегації представлені обмеженими взводними чи ротними групами десантників, підрозділів спеціального призначення та військовими медиками.

Для керівництва Астани та Бішкека участь у подібних заходах є скоріше протокольною необхідністю для збереження діалогу з Москвою без взяття на себе жодних реальних зобов'язань.

Центральноазійські уряди ретельно стежать за збереженням балансу у відносинах із Заходом, Китаєм і країнами Близького Сходу. Вони відверто уникають ризиків підпадання під вторинні санкції і не демонструють жодної готовності ставати військовими сателітами Кремля у протистоянні з європейськими країнами.

Російська присутність на навчаннях також виглядає вельми показово. Через колосальні втрати та щоденну потребу в поповненні підрозділів на лінії фронту в Україні, Москва більше не в змозі відправляти до Білорусі повноцінні батальйонно-тактичні групи для демонстрації могутності.

Російський контингент на навчаннях «Непорушне братерство-2026» складається переважно з офіцерів управління, інструкторів із бойовим досвідом, зв'язківців та спеціалістів підрозділів РХБЗ.

Навчання в Білорусі — частина ширшої програми ОДКБ

Маневри «Непорушне братерство-2026» і «Бар’єр-2026» у Білорусі є частиною ширшої програми військової підготовки Організації Договору про колективну безпеку. Упродовж 2026 року країни об’єднання запланували десятки заходів спільної та оперативної підготовки, зокрема вісім командно-штабних і спеціальних навчань.

Їх проводять на території кількох держав-учасниць, а кожен із заходів має окреме призначення — від підготовки сил швидкого реагування до відпрацювання розвідки, логістики та миротворчих операцій. Такий план дає змогу оцінювати білоруські маневри не ізольовано, а в контексті спроб ОДКБ підтримувати взаємодію між національними військовими контингентами.

На початку осені в Росії відбулися навчання «Взаємодія-2026», «Пошук-2026» та «Ешелон-2026». Вони охоплювали різні складові спільної військової діяльності: підготовку й проведення операції з локалізації умовного збройного конфлікту, організацію розвідки та матеріально-технічне забезпечення військ.

За повідомленням ОДКБ, до районів проведення маневрів у Росії прибули контингенти з Білорусі, Казахстану, Киргизстану й Таджикистану. Це свідчить, що навчання передбачали не лише участь окремих підрозділів, а й відпрацювання взаємодії між військовими різних держав.

Наступний етап заплановано в Таджикистані: з 18 до 23 жовтня там мають відбутися спеціальні навчання «Кобальт-2026» і «Скала-2026». Таким чином, жовтневі маневри в Білорусі — лише один із компонентів календаря ОДКБ.

Водночас сама наявність спільного плану ще не доводить, що держави-учасниці однаково оцінюють загрози або готові до однакового рівня військової взаємодії в реальній кризі. Для оцінки практичних можливостей об’єднання важливі не лише кількість навчань і заявлені цілі, а й те, наскільки злагоджено контингенти можуть діяти разом та які завдання їм фактично доручають.

Ризики для України: чи існує загроза наземного прориву з півночі

Українське військове командування, розвідувальні органи та прикордонні служби тримають під постійним контролем усі заходи бойової підготовки, які відбуваються на території союзної Росії держави.

Особливий акцент робиться на тому, що локації навчань — полігони «Лосвідо» та «Стародорожський» — розташовані у північній та центральній частинах Білорусі, на суттєвому віддаленні від безпосереднього українсько-білоруського державного кордону.

Кількісні параметри залучених контингентів чітко вказують на відсутність потенціалу для наступальних операцій. Угруповання в 1500 військових, з яких значна частина є тиловиками, медиками та фахівцями спеціального захисту, неспроможне створити навіть локальний ударний кулак.

Військові експерти наголошують, що для формування мінімальної ударної сили, яка могла б розраховувати на прорив добре облаштованої лінії оборони українського Полісся, противнику знадобилося б зібрати не менше 40–50 тисяч мотивованих і важко озброєних бійців.

Тим часом реальна небезпека навчань полягає у стратегії відволікання ресурсів Сил оборони України. Сам факт перебування іноземних військових контингентів, постійні переміщення залізничних ешелонів, польоти бойової авіації та активність систем розвідки змушують Генеральний штаб ЗСУ утримувати на північних кордонах у повній бойовій готовності значні піхотні, артилерійські та протиповітряні резерви.

Українські підрозділи в Житомирській, Рівненській, Волинській, Київській та Чернігівській областях змушені нести цілодобове чергування та підтримувати фортифікаційні споруди замість посилення найбільш гарячих ділянок фронту на сході та півдні нашої держави.

Крім того, територія Білорусі залишається доступною для інших гібридних дій агресора. Російське командування регулярно тестує повітряний простір сусідньої республіки для транзиту дронів-камікадзе типу Shahed, ведення радіотехнічного моніторингу та оцінки щільності української системи протиповітряної оборони.

Західний фланг НАТО: напруження навколо Сувальського коридору

Сусідні країни Альянсу — Польща, Литва та Латвія — традиційно сприймають будь-які російсько-білоруські військові рухи біля своїх рубежів через призму можливих гібридних загроз. Хоча полігони не примикають безпосередньо до так званого Сувальського коридору, спільні командні тренування сухопутних сил завжди розглядаються Вільнюсом і Варшавою як потенційні репетиції блокування стратегічних сполучень.

Військові аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) неодноразово вказували, що Кремль послідовно намагається інституціоналізувати свій вплив на командування армій ОДКБ, прагнучи інтегрувати їхні органи управління в систему російського Генштабу та формуючи фасад легітимної регіональної коаліції.

Для Польщі та країн Балтії проведення цих маневрів є додатковим тригером на тлі тривалої штучної міграційної кризи. Режим Александра Лукашенка не припиняє спроб направляти групи нелегальних мігрантів через прикордонні паркани, і проведення масштабних навчань збройних сил паралельно з міграційним тиском розцінюється як елемент психологічної дестабілізації європейських суспільств.

Попри ці виклики, представники НАТО висловлюють упевненість у готовності власних сил до будь-яких провокацій. Східний фланг Альянсу сьогодні захищений багатонаціональними бойовими батальйонними групами передової присутності, посиленими контингентами протиповітряної оборони Patriot і регулярним авіаційним патрулюванням.

Поки союзники по ОДКБ відпрацьовують миротворчі зачистки у кількості кількох сотень бійців, сили НАТО проводять значно масованіші навчання із відбиття повномасштабного вторгнення із залученням десятків тисяч військовослужбовців та сучасної західної бронетехніки.

Чому ОДКБ не здатна стати «східним НАТО»

Навчання «Непорушне братерство-2026» та «Бар'єр-2026» слугують яскравою демонстрацією глибокої інституційної кризи, яка охопила весь військовий блок під егідою Москви. Спроби Кремля позиціонувати ОДКБ як потужну противагу Північноатлантичному альянсу розбиваються об сувору реальність внутрішніх протиріч і небажання партнерів розділяти російську ізоляцію.

Відсутність єдиної системи інтересів робить організацію крихкою. Вірменія відкрито шукає гарантій безпеки на Заході та купує французьку зброю. Казахстан реформує свої збройні сили за змішаними стандартами, активно співпрацюючи з Туреччиною та Китаєм.

Киргизстан і Таджикистан ще нещодавно вели криваві прикордонні сутички один проти одного, що вкотре показало повну неспроможність ОДКБ врегулювати конфлікти навіть між власними учасниками.

У сухому залишку ОДКБ залишається платформою, де Москва намагається створювати видимість збереження свого геополітичного впливу на пострадянських теренах, а Білорусь виступає єдиним беззастережним партнером, який надає полігони та ресурси в обмін на економічні преференції та політичне виживання чинного режиму.

Для України та її міжнародних партнерів нинішні маневри в Білорусі не несуть загрози неминучого військового удару, проте служать нагадуванням: північний напрямок залишається потенційно небезпечним плацдармом ворога, який вимагає невпинного моніторингу та безапеляційної фортифікаційної готовності.

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