Навроцький покличе антиукраїнську партію на засідання Ради нацбезпеки Польщі

0:00 / 0:00

Президент Польщі Кароль Навроцький не планує змінювати порядок запрошення парламентських сил на засідання Ради національної безпеки через вимоги не допускати до них представників антиукраїнської партії «Конфедерація Польської корони» Гжегожа Брауна.

Про це заявив речник польського президента Рафал Лешкевич. Так він відреагував на звернення спікера Сейму Влодзімежа Чажастого та міністра закордонних справ Радослава Сікорського, які виступили проти участі представників партії Брауна в засіданні Ради національної безпеки.

За словами речника, польське законодавство дозволяє кожному депутату отримувати доступ до непублічної інформації з грифом «таємно». Він зазначив, що вже багато років існує добра традиція запрошувати на засідання Ради національної безпеки голів парламентських фракцій та груп. Якщо коаліція, яка перебуває при владі вже 3 роки, має будь-які сумніви щодо присутності окремих депутатів на засіданні РНБ, то їй слід змінити чинне законодавство.

Також Лешкевич звинуватив представників урядової коаліції у влаштуванні «чергового пропагандистського спектаклю».

Рада національної безпеки Польщі є дорадчим органом президента. До її складу входять керівники парламенту, представники уряду, військового командування та парламентських фракцій. Перелік учасників визначає глава держави.

Раніше спікер Сейму Влодзімеж Чажастий звернувся до Навроцького з листом, у якому закликав не запрошувати представників «Конфедерації Польської корони» на засідання Ради. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський також заявив, що не обговорюватиме питання безпеки Польщі в присутності представників цієї партії, яких назвав «рфівськими онуками».

Джерело: речник польського президента Рафал Лешкевич у соцмережі X.

У Польщі спікер Сейму Влодзімеж Чарзастий повідомив, що надіслав президентові Каролю Навроцькому листа з пропозицією розглянути можливість не запрошувати Конфедерацію на засідання Ради національної безпеки. Про це він заявив на пресконференції у Сеймі.

Гжегожа Брауна закликали притягнути до кримінальної відповідальності після пошкодження меморіалу воякам УПА в Люблінському воєводстві. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав суд ув’язнити політика.

Читай нас у