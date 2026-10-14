Президент Польщі Кароль Навроцький скасував заплановану на четвер і п’ятницю участь у зустрічі президентів держав Європейського Союзу в Словенії. Як повідомляє Interia, таке рішення він ухвалив у зв’язку із серйозністю ситуації навколо Конституційного трибуналу Польщі.

Глава канцелярії президента Збігнєв Богуцький заявив, що Навроцький прибув до будівлі Конституційного трибуналу, аби особисто отримати інформацію про перебіг процедури складення присяги Мацеєм Береком на посаду судді цього органу.

Питання щодо кандидатури Берека

За словами Богуцького, канцелярія президента надіслала до Сейму два листи, щоб з’ясувати, чи відповідає Бerek формальним вимогам для посади судді Конституційного трибуналу. Він стверджує, що канцелярія не отримала відповіді від маршалка Сейму та має сумніви, чи були перевірені вимоги до кандидата.

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Богуцький також повідомив, що президент звернувся по висновки до конституціоналістів Ришарда Пйотровського та Яцека Залесьного. За викладом глави канцелярії, обидва експерти вважають, що перевірка відповідності кандидата встановленим вимогам має тривати до складення присяги перед президентом. Богуцький заявив, що Навроцький готовий прийняти присягу Берека, якщо буде підтверджено його відповідність усім критеріям.

Спір про повноваження

Очільник президентської канцелярії нагадав про чотирьох інших обраних Сеймом суддів, які ще не склали присяги перед президентом. За його словами, Навроцький звернувся до Конституційного трибуналу для розгляду спору про повноваження між президентом і Сеймом, який представляє маршалок палати.

Богуцький стверджує, що до рішення Конституційного трибуналу процедури, пов’язані з прийняттям присяги цих чотирьох осіб, мають бути призупинені. Він також розкритикував дії за участю служб, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ Польщі, назвавши їх тиском на суддів, які мають розглянути спір.

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