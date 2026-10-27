Навроцький скликав Раду нацбезпеки Польщі, серед тем — база США — Interia

Президент Польщі Кароль Навроцький скликав засідання Ради національної безпеки на 3 листопада. Воно розпочнеться о 15:00, а сам захід матиме закритий характер. Однією з тем визначено питання будівництва у Польщі постійної бази американських військ.

Повідомлення Бюро національної безпеки

Про скликання ради повідомив керівник Бюро національної безпеки Бартос Гродецький. За даними Interia, посадовець опублікував цю інформацію на платформі X. У повідомленні він також уточнив дату, час початку та закритий формат засідання, скликаного польським президентом.

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Теми засідання

За словами Гродецького, під час засідання обговорять поточні питання, що стосуються національної безпеки. Окремо учасники розглянуть справу будівництва постійної бази військ США на території Польщі. Саме цю тему голова Бюро національної безпеки назвав серед питань порядку денного.

Інших подробиць щодо запланованої дискусії у повідомленні не наведено. Interia повідомила, що додаткова інформація очікується згодом.

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