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Президент Польщі Кароль Навроцький подарував Дональду Трампу дубове крісло, інкрустоване бурштином та оздоблене американською символікою. Незвичний презент передали ще 14 червня під час візиту польського лідера до Вашингтона.

Як повідомляє польське видання Rzeczpospolita, про подарунок не знали навіть у МЗС Польщі та посольстві у США.

Про нього стало відомо після поширення фотографій крісла в мережі.

Виріб створив майстер із Сопота Луціан Мірта. Подібне крісло він виготовив ще у 2018 році для президента Польщі Анджея Дуди. Другий екземпляр спочатку планували передати Трампу під час його першого президентського терміну, але тоді цього не сталося.

У Канцелярії президента Польщі підтвердили передачу подарунка, однак не розкрили його вартості та не пояснили, чому презент тримали в таємниці.

Наразі журналісти з’ясовують, чи внесли крісло до американського реєстру іноземних подарунків. За законодавством США, Трамп має задекларувати такий презент, а щоб залишити його собі, повинен викупити його у держави.

Джерело: Rzeczpospolita.

На полях саміту G7 у французькому Евіані канцлер Німеччини Фрідріх Мерц передав президенту США Дональду Трампу футболку національної збірної Німеччини з його прізвищем та номером 47.

У Сполучених Штатах пропонують запровадити нове державне свято - на честь президента Дональда Трампа. Відзначати пропонується 14 червня - у День національного прапора в США, який одночасно є днем народження чинного президента. Із відповідною пропозицією у вівторок, 18 лютого, виступила представниця Республіканської партії у Палаті представників Клаудія Тенні.

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