Навроцький вважає, що Берек не склав присяги перед президентом — Interia

До Конституційного трибуналу Польщі надійшов лист із позицією президента Кароля Навроцького щодо присяги Мацея Берека. Як повідомляє Interia, у документі зазначено, що Берек не склав присяги перед чинним президентом. За оцінкою, викладеною в листі, це означає, що він не вступив у службові відносини як суддя Конституційного трибуналу.

Позиція президентської канцелярії

Речниця Конституційного трибуналу Вероніка Сцібор повідомила, що установа отримала лист керівника Канцелярії президента Збігнєва Богуцького. У ньому викладено позицію Кароля Навроцького щодо присяги Берека.

У листі вказано, що складання присяги в будівлі Сейму в присутності маршалка Сейму та маршалки Сенату, але без президента, не може вважатися рівнозначним складанню присяги перед главою держави. За словами Сцібор, у документі прямо зазначено, що обраний Сеймом Бerek не складав такої присяги перед чинним президентом.

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Присяга в Сеймі

Сейм обрав Берека суддею Конституційного трибуналу на початку вересня. 14 жовтня під час церемонії в Сеймі він склав присягу з формулюванням, що робить це «перед президентом».

Після цього Берек відвідав офіс Канцелярії президента та заявив, що склав присягу у формі, яка, на його думку, була юридично допустимою й фактично можливою. Згодом він прибув до будівлі Конституційного трибуналу, де його голова Богдан Свєнчковський повідомив, що не допустить Берека до розгляду справ, доки не отримає від президента підтвердження визнання присяги складеною в його присутності.

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