Навроцький заявив, що Берек не присягав перед президентом Польщі — RMF24

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Мацей Берек, який склав присягу на посаду судді Конституційного трибуналу в Сеймі, не присягав перед президентом. За даними RMF24, церемонія відбулася о 9:00.

Позиція Навроцького

Навроцький сказав, що не знає, перед ким саме присягав Берек, але це точно було не перед президентом Польщі. Він також зазначив, що присяга перед главою держави не могла відбутися, оскільки в цей час у Президентському палаці він приймав президента Чорногорії.

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Церемонія у Сеймі

RMF24 пов’язує проведення церемонії у Сеймі з тим, що президент не ухвалив рішення щодо складення Береком присяги перед ним. За інформацією видання, під час церемонії Берек заявив, що складає присягу перед президентом. Навроцький сказав: якщо стався акт, що не відповідає конституції та польському праву, то він відбувся без його участі. Президент додав, що цього дня виконував інші державні обов’язки у зв’язку із зустріччю з важливими партнерами Польщі.

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