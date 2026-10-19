Навроцький заявив, що суддею стають після присяги перед президентом — RMF24

Президент Польщі Кароль Навроцький під час церемонії вручення суддівських та асесорських призначень у Президентському палаці у Варшаві заявив, що суддею в країні стає лише людина, яка склала присягу в присутності глави держави. Він вручив кількадесят призначень до районних, окружних і воєводських адміністративних судів.

Заява президента

Як повідомляє RMF24, після складення присяги групою суддів і суддівських асесорів Навроцький заявив, що іншого механізму набуття статусу судді Республіки Польща немає, окрім складення присяги перед президентом і в його присутності.

Президент також сказав, що ця група офіційно стала суддями, оскільки рішення про це ухвалив обраний народом президент. За його словами, після 1989 року тисячі польських суддів складали присягу перед президентом країни.

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Згадка про Конституційний трибунал

Навроцький виголосив ці слова, посилаючись на суперечку щодо прийняття присяги від суддів Конституційного трибуналу. Він також заявив, що Конституція Польщі не посилається на рішення міжнародних трибуналів або висновки закордонних комісій.

Звертаючись до новопризначених суддів і асесорів, президент привітав їх із отриманням звання судді Республіки Польща та відзначив їхню рішучість і волю.

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