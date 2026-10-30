Навроцький зберіг запрошення Скалику на засідання Ради нацбезпеки — Interia

У Варшаві 3 листопада відбудеться скликане президентом Польщі Каролем Навроцьким засідання Ради національної безпеки. Конфедерацію Корони Польської на ньому представлятиме депутат Влодзімеж Скалік. Запрошення для нього залишається чинним, попри заперечення політиків урядової коаліції, повідомляє Interia.

У засіданні мають брати участь представники президентського та урядового центрів влади, а також парламентських клубів і кіл. Навроцький пояснив своє рішення тим, що не можна ігнорувати політичне середовище, якому, за його словами, довіряють близько 10% поляків.

Заперечення урядової коаліції

Проти участі представника Корони виступили політики урядової коаліції. Томаш Сємоняк і Радослав Сікорський заявляли, що не зможуть вільно почуватися у присутності політика цієї партії. Маршалок Сейму Влодзімеж Чажастий надіслав президентові листа з проханням переглянути рішення щодо участі представника Корони.

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Колишній очільник Бюро національної безпеки генерал Роман Полько заявив Interia, що на такі зустрічі не слід запрошувати людей, які можуть передавати інформацію тим, хто, за його словами, не бажає Польщі добра. Він вважає, що за таких умов учасники можуть уникати обговорення важливих питань або говорити натяками.

Побоювання щодо закритої інформації

Інший колишній керівник Бюро національної безпеки генерал Станіслав Козєй наголосив, що на засіданнях Ради зазвичай обговорюють стратегічні питання, зокрема дані закритого характеру. За його словами, витік відомостей про польсько-американські переговори або розбіжності між сторонами міг би використати Кремль, тобто керівництво Російської Федерації — держави-агресора.

Козєй запропонував три можливі підходи: змінити склад Ради, провести засідання без обговорення таємної інформації або змінити законодавство щодо допуску депутатів до секретних даних. Найімовірнішим він назвав другий варіант, хоча вважає, що тоді зустріч буде менш змістовною. Однією з тем засідання має стати постійна присутність американських військ у Польщі.

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