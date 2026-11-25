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Національний банк України завершив процедуру авторизації та видав банківську ліцензію Юте Банку, що належить естонській фінтех-групі Iute Group AS. Він став першим новим ліцензованим банком в Україні від початку повномасштабного вторгнення рф.

Рішення про видачу ліцензії правління регулятора ухвалило 6 листопада 2026 року, 13 листопада профільний комітет погодив нову редакцію статуту у зв’язку з припиненням статусу перехідного банку та зміною найменування, а 18 листопада відповідні дані внесли до Державного реєстру банків.

Установу створили 17 грудня 2025 року за рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у межах виведення з ринку неплатоспроможного РВС Банку, після чого в січні 2026 року 100% її акцій придбала Iute Group AS, а 16 березня, після докапіталізації, банк втратив статус перехідного. НБУ також погодив керівництво фінустанови: головою правління призначено Артура Муравицького, а наглядову раду очолив співзасновник Iute Group Тармо Сілд.

Джерело: повідомлення пресслужби Національного банку України.

Національний банк України припинив дію ліцензії Державної іпотечної установи на роботу як фінансової компанії та виключив її з відповідного державного реєстру.

Національний банк України пропонує дозволити банкам фінансової інклюзії залучати комерційних агентів для оформлення рахунків та вкладів від імені установ. Очікується, що нововведення зробить банківські послуги доступнішими для людей, яким складно користуватися традиційними відділеннями.

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