У Нігерії Нігерійський демократичний конгрес (NDC) переніс представлення та інавгурацію національної ради виборчої кампанії з 20 на 26 жовтня 2026 року. Про це повідомляє Premium Times Nigeria з посиланням на заяву речника партії Оси Директора.

Причина перенесення

За словами Директора, захід проведуть у понеділок, 26 жовтня. Він пояснив зміну дати щільним графіком кандидата NDC у президенти Пітера Обі, який має важливий захід за кордоном.

Речник перепросив за можливі незручності та закликав прихильників зосередитися на перемозі Обі й інших кандидатів NDC на майбутніх президентських і загальних виборах.

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Суперечка навколо ради

Раніше NDC надав Обі та його напарнику Рабіу Кванквасо право запропонувати кандидатури керівників майбутньої ради виборчої кампанії. Рішення ухвалили після суперечки між керівництвом партії та рухом OK, який мобілізує підтримку Обі й Кванквасо.

17 вересня рух OK, назва якого утворена від прізвищ Обі та Кванквасо, сформував раду з 59 членів для мобілізації підтримки політиків перед виборами 2027 року. Група заявляла, що її структура працюватиме незалежно від ради, яку мала представити NDC.

Партія не визнала створений рухом орган і попередила, що такі дії можуть дестабілізувати її. Згодом рух OK повідомив, що створення ради, яку NDC не визнав, не відповідало належній процедурі.

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