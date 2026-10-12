Неджада Грабуса обрали верховним муфтієм Боснії і Герцеговини — Balkan Insight

У Боснії і Герцеговині Неджада Грабуса обрали 14-м рейс-уль-улемою, або верховним муфтієм Ісламської спільноти країни. Він очолюватиме найвищий релігійний орган спільноти протягом семи років — до 2033 року.

Як повідомляє Balkan Insight, таємне голосування відбулося в бібліотеці Газі Хусрев-бега в Сараєві. Грабус здобув 230 голосів. Виборчий орган складався з 398 членів, а для перемоги було потрібно щонайменше 200 голосів. Якби жоден кандидат не отримав абсолютної більшості, мав відбутися другий тур між двома лідерами голосування.

Плани нового глави спільноти

Після обрання Грабус заявив, що Ісламська спільнота має продовжувати розвиток і відповідати на виклики часу. Він запевнив, що вона «завжди відстоюватиме добро і протистоятиме всьому, що шкодить нам і суспільству загалом».

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Під час кампанії Грабус виступав за автономну, інституційно сильну та дієву Ісламську спільноту. Серед його пропозицій були формальна угода між спільнотою та державою, модернізація релігійних занять, стабільніше фінансування громад тих, хто повернувся, і ширша роль жінок.

Досвід і початок повноважень

Грабус із 2021 року є муфтієм Сараєва. Він змінить Хусейна Кавазовича, який обіймав посаду з 2012 року, та розпочне виконання обов’язків 15 листопада. Кавазович привітав наступника і заявив, що нові часи вимагатимуть від спільноти нових кроків.

Неджад Грабус народився 1968 року поблизу Травника та здобув докторський ступінь на факультеті ісламських наук у Сараєві. У 2006–2021 роках він був муфтієм Любляни і главою Ісламської спільноти Словенії, де опікувався Мусульманським культурним центром у Любляні.

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