Ненафтовий експорт Сінгапуру зріс на 68,4% у вересні — Channel NewsAsia

У Сінгапурі обсяг ненафтового внутрішнього експорту у вересні 2026 року зріс на 68,4% у річному вимірі. Темпи зростання прискорилися порівняно із серпнем, коли показник становив 46,1%, свідчать дані Enterprise Singapore.

Внесок неелектронного експорту

Зростання переважно забезпечив неелектронний експорт, який збільшився на 54,2% після серпневого підвищення на 11,9%. Як повідомляє Channel NewsAsia, ключовим чинником стали значні разові поставки конструкцій для суден і човнів.

Експорт електронної продукції зріс на 107,6% у річному вимірі, хоча у серпні його приріст був вищим — 131,6%. Цей сегмент підтримав стійкий попит, пов’язаний зі штучним інтелектом, насамперед на дискові носії даних, інтегральні схеми та персональні комп’ютери.

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Поставки на ключові ринки

Ненафтовий експорт зріс на більшості основних ринків Сінгапуру. Постачання до Гонконгу збільшилися на 112,1%, зокрема завдяки експорту немонетарного золота, інтегральних схем і спеціалізованого обладнання. Експорт до Тайваню зріс на 96,9%, а до США — на 73,2%.

Водночас поставки до Індії скоротилися на 5,6%, тоді як у серпні вони зросли на 23,6%. Загалом за перші дев’ять місяців 2026 року ненафтовий внутрішній експорт Сінгапуру підвищився на 27,6%, свідчать дані Enterprise Singapore.

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