0:00 / 0:00

У вівторок, 20 жовтня, депутати Львівської обласної ради зібралися на чергове пленарне засідання. Порядок денний виглядав рутинно. Одним із пунктів було проголошення 2027 року роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича — ініціатива, яку вже неодноразово втілювали на місцевому рівні й яка сама по собі не виглядає чимось нечуваним для сучасної України. Але цього разу реакція Варшави виявилася напрочуд гострою: під питанням опинилася двостороння взаємодія і навіть великий пакет військової допомоги, який Польща готувала для України.

Станом на 22 жовтня конфлікт виглядає майже вичерпаним через оперативну реакцію центральної влади в Києві на проблемний кейс. Польська сторона також додатково отримала запевнення від України, що рішення Львівської облради не набуде чинності. Але «осадочок» залишився: депутат Святослав Шеремета, який ініціював голосування, на п'ять років позбавлений права в'їзду до Шенгенської зони, а мери Кракова та Перемишля вже ініціювали перегляд і навіть призупинку партнерських відносин зі Львовом.

Постає питання: чому взагалі виник цей конфлікт і чому постаті Шухевича та бійців УПА досі залишаються такими вибухонебезпечними в сучасних польсько-українських відносинах? Як запобігти таким непорозумінням на майбутнє? Видання UA.News розбиралося в питанні.

Хронологія загострення: від Львівської ОВА до конфлікту з Польщею

Ця історія почалася 20 жовтня. Львівська ОВА на пленарному засіданні підтримала проголошення 2027 року роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича. Формальним приводом стали ювілеї: 2027-й мав відзначити 85-річчя створення УПА та пам'ять про її головнокомандувача. Ініціатором виступив депутат Святослав Шеремета.

Для України після 2014 року подібні рішення не є новиною. Вшанування націоналістичних діячів та організацій минулого на регіональному та навіть загальнодержавному рівні відбувалося й раніше, тож львівські депутати навряд чи очікували, що цього разу реакція буде аж такою гострою.

Втім, вона була саме такою. Голова польського МЗС Сікорський публічно назвав Шухевича «командиром УПА, який віддавав накази про виселення та вбивства поляків», і заявив, що Шеремета буде внесений до реєстру небажаних осіб, яким до того ж заборонять в'їзд у Шенгенську зону. Прем'єр Туск вжив ще жорсткіших слів, заявивши про «самогубчу» тактику України. Він нагадав, що разом із Зеленським доклав чималих зусиль для подолання попередньої аналогічної кризи в україно-польських відносинах — і тепер ця робота може піти нанівець.

Вже 21 жовтня МВС Польщі офіційно виконало погрозу: Шеремету внесли до реєстру осіб, перебування яких у Шенгенській зоні є небажаним, із забороною в'їзду на п'ять років. Того ж дня до справи долучилися місцеві адміністрації. Так, мери Кракова та Перемишля запропонували призупинити або й взагалі розірвати партнерські відносини зі Львовом.

Також з'явилася інформація, що Польща призупинила передачу Україні великого пакета військової допомоги. Ця новина миттєво розлетілася українськими та польськими медіа. Однак згодом її спростували на рівні міноборони Польщі.

Тим часом український МЗС назвав рішення Львівської облради «контрпродуктивним» і наголосив, що депутати не радилися зі зовнішньополітичним відомством. Офіс президента також de facto дезавуював ініціативу Львівської ОВА, публічно закликавши місцеву владу до «прагматичності» та «відповідальності».

Тож станом на сьогодні конфлікт здається формально вичерпаним: пакет допомоги не зупинено, Київ і Варшава обмінялися сигналами про деескалацію, а винним у всьому виставили не надто далекоглядних львівських депутатів, які вже відкликали свою постанову: вона видалена з сайту ОВА. Втім, певний осад залишився, і він полягає в тому, що тема націоналістичних утворень і діячів далекого минулого знову спрацювала як детонатор у той момент, коли цей «вибух» потрібен Україні менш за все.



Хто такий Шухевич і чому він та УПА досі так тригерять Польщу

Щоб зрозуміти, чому суто регіональне рішення про «рік УПА і Шухевича» викликало таку реакцію в сусідній державі, варто згадати, ким був Роман Шухевич і чим була УПА — без міфів, але й без спрощень.

Шухевич народився в 1907 році на Львівщині, змолоду був активістом українського націоналістичного руху, входив до ОУН (б). Після початку Другої світової війни в 1941 році служив у складі батальйону «Нахтігаль», сформованого німецькою розвідкою з українських націоналістів. Згодом цей підрозділ переформували у 201-й шуцманшафт-батальйон, який до кінця 1942 року діяв на території Білорусі проти радянських партизанів. Цей епізод — цілком офіційна співпраця з нацистськими структурами — є тим самим «незручним» фактом, який у Польщі, Ізраїлі та інших країнах згадують щоразу, коли постать Шухевича потрапляє в офіційний порядок денний. Для польської сторони це підстава говорити про колабораціонізм, і заперечувати факт служби Шухевича в німецьких формуваннях некоректно з огляду на факти.

Водночас біографія Шухевича не вичерпується цим епізодом. З 1943 року він очолював Українську повстанську армію (УПА) — збройне крило ОУН(б), яке боролося передусім проти радянської влади, але з певного моменту — і проти німецьких окупантів. Радянська пропаганда десятиліттями малювала його виключно як «пособника нацистів», ігноруючи в тому числі антинімецький вимір боротьби УПА. Сучасна ж українська історіографія, своєю чергою, схильна підкреслювати виключно визвольний вимір, іноді применшуючи або й взагалі замовчуючи об'єктивні речі на кшталт співпраці з німецькими окупантами на початку війни. Істина, як завжди, десь посередині, і вона складніша за будь-яку з цих двох суто ідеологічних рамок.



УПА як явище теж не була монолітом. Це були українські націоналістичні збройні формування, що діяли переважно на Західній Україні — але з різними течіями, різною мотивацією і різним ступенем підконтрольності центральному проводу ОУН(б). Частина повстанців воювала виключно проти Червоної армії, частина — і проти комуністів, і проти німецьких каральних загонів, але були й ті, хто брали участь виключно в етнічних чистках проти мирного польського населення. Саме цей аспект робить Шухевича та УПА абсолютно неприйнятними явищами для Польщі.

Йдеться про Волинську трагедію 1943-1944 років. В Польщі це називають «Волинською різаниною» або «геноцидом на Волині». У цей період загони УПА та деякі інші націоналістичні формування здійснювали масові вбивства польського цивільного населення на Волині та в Східній Галичині. Історики досі сперечаються про точну кількість жертв: оцінки коливаються від кількох десятків тисяч до понад ста тисяч поляків. Польська сторона кваліфікує ці події як геноцид, і для Варшави це не абстрактна історична дискусія, а жива травма, яка передається з покоління в покоління. У Польщі вважають Шухевича особисто відповідальним за накази, які призвели до цих вбивств. Саме цим і пояснюється така жорстка реакція на рішення Львівської ОВА.

Важливо, втім, пам'ятати й інший бік медалі та загалом розуміти історичний контекст епохи. Цей міжетнічний конфлікт 1940-х років не був одностороннім: польські формування також регулярно проводили каральні акції проти українських сіл. І хоча об'єктивно кількість жертв з українського боку була на порядок меншою, це не робить трагедію менш реальною для тих, хто її пережив. Ситуація на теренах Волині (а ширше — і всієї Європи) 1940-х була такою, що «всі різали всіх»: жахлива, нелюдська логіка тієї війни, яка не піддається жодному моральному виправданню. І саме тому спроби героїзувати будь-кого з учасників тих трагічних подій неминуче викликають опір у іншої сторони.



Проблема в тому, що вся ця історія вже не вперше стає каменем спотикання. У травні цього ж року Зеленський присвоїв одному з підрозділів ССО ЗСУ почесне найменування «імені героїв УПА». Це рішення викликало хвилю обурення в Польщі, а президент Кароль Навроцький у відповідь позбавив Зеленського Ордена Білого Орла — найвищої польської державної нагороди. Зеленський демонстративно повернув орден поштою, що додало історії ще більшої емоційної гостроти. Прагматичні дипломати та політики з обох боків тоді доклали безліч зусиль, аби загасити полум'я взаємного конфлікту. І ось тепер, буквально кілька місяців потому, львівські депутати знову роздмухали ту саму тему — може навіть скластися відчуття, що це зроблено спеціально.

Виникає закономірне питання: навіщо? Навіщо щоразу повертатися до персон, які є глибоко неоднозначними не лише для Польщі, а й — будемо чесними — для немалої частини українського суспільства? Навіщо шукати героїв у кривавому, войовничому, сповненому взаємної ненависті минулому, де їхня спадщина неминуче викликає конфлікти з найближчими сусідами — коли в сучасності Україна має безліч справжніх, живих героїв: тих, хто боронить країну тут і зараз, чиї імена не потребують жодних історичних реабілітацій і не викликають дипломатичних скандалів? Питання без відповідей.



Історію треба залишити історикам

Цей епізод, попри свою, здавалося б, абсолютну зовнішню дріб'язковість, вчергове оголює низку системних проблем.

По-перше, в Україні досі не вибудувано чіткої лінії між самодіяльністю місцевого самоврядування і зовнішньою політикою держави. Обласна адміністрація може ухвалити необдумане рішення, яке матиме не те що загальноукраїнські — міжнародні наслідки. При цьому центральна влада дізнається про це постфактум, з медіа, похапцем кидаючись хаотично виправляти ситуацію. Так, цього разу МЗС і Офіс президента відреагували дуже оперативно, але реакція, на відміну від превенції, все одно завжди запізнюється.

По-друге, варто констатувати, що польсько-українські відносини залишаються заручниками неоднозначної історичної пам'яті. Скільки б не було промов про «стратегічне партнерство», «спільні інтереси» та спільного ворога, тема УПА здатна за лічені години перекреслити місяці та роки дипломатичної роботи. Ще в липні очільник польського міноборони Косиняк-Камиш заявив максимально відверто й прямо: «З Бандерою ви в ЄС не вступите». Це велика проблема на майбутнє, з якою потрібно щось робити.

По-третє, історія 1940-х років — це явно не той матеріал, який варто використовувати для поточних політичних чи ідеологічних потреб. І взагалі: неможливо побудувати майбутнє, постійно повертаючись до минулого. Волинська трагедія, суперечки про Шухевича, дискусії про УПА, «Нахтігаль» і все решта — все це має залишатися предметом фахової розмови істориків з істориками. Коли минуле перетворюється на інструмент сьогодення, воно завжди б'є по теперішньому.



Підбиваючи підсумки, «жовтневий конфлікт» з поляками, схоже, цього разу швидко вдалося залагодити. Пакет допомоги не зупинено, Київ швидко пішов на деескалацію, а львівські депутати вже прибрали відповідну резолюцію зі свого сайту.

Але наступного разу може й не пощастити. І якщо Україна справді хоче зберегти Польщу як союзника — не декларативного, а реального, того, хто дає зброю і відкриває двері до Європи — варто навчитися однієї простої речі: іноді наймудріше рішення полягає не в тому, щоб ухвалити «правильне» з погляду місцевої громади рішення, а в тому, щоб утриматися від нього, коли ціна цього «правильного» рішення вимірюється проблемами на рівні всієї держави.

А кажучи ширше, можливо, варто було б задуматися над коригуванням всієї української історико-ідеологічної парадигми останніх років. Тому що привиди минулого не повинні мати жодного впливу на сьогодення і тим паче на майбутнє.

Читай нас у