Неофіційний курс долара на Кубі сягнув рекордних 800 песо — The Rio Times

На Кубі неофіційний курс долара США 15 жовтня сягнув рекордних 800 песо за один долар і утримався на цьому рівні наступного дня. Про це повідомляє The Rio Times з посиланням на кубинські медіа та сервіс elTOQUE, який розраховує показник на основі оголошень про купівлю і продаж валюти в інтернеті.

Долар зріс більш ніж на третину від кінця червня

За даними видання, 15 жовтня неофіційний курс зріс на 10 песо. На початку жовтня долар коштував 785 песо, 7 жовтня — 770 песо, а 14 жовтня — 795 песо. Наприкінці червня курс становив 605 песо, отже за цей період американська валюта подорожчала на 195 песо, або на 32,2%.

Неофіційний курс є значно вищим за ставки державного сектору. За інформацією 14ymedio, кубинські банки купували долари за 693–695 песо, а державна мережа обмінних пунктів Cadeca продавала їх за 704 песо у центрах міст і за 690 песо в аеропортах.

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Середня державна зарплата — менш як 10 доларів

Державне статистичне відомство Куби ONEI оцінювало середню державну зарплату за серпень у 7354 песо на місяць. За неофіційного курсу 800 песо за долар це приблизно 9,19 долара. Водночас річна інфляція у вересні, за наведеними в матеріалі даними, становила 28,44%.

Курс є важливим для кубинських родин, які отримують грошові перекази з-за кордону: 100 доларів за неофіційним курсом дорівнюють близько 80 тисячам песо. Неофіційний курс є медіаною пропозицій на сайтах оголошень і в соціальних мережах, а не показником завершених валютних операцій.

Також на неофіційному ринку зростав курс євро: 14ymedio повідомляло про 890 песо за євро, тоді як Diario de Cuba оцінювало його як близький до 900 песо.

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