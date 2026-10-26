Неофіту подав кандидатуру на висунення від DISY у президенти — Cyprus Mail

У Нікосії колишній лідер кіпрської партії «Демократичне об’єднання» (DISY) Авероф Неофіту в понеділок офіційно подав кандидатуру на висунення партійним кандидатом у президенти. Біля штаб-квартири DISY зібралися його прихильники, повідомляє Cyprus Mail.

Звернення до членів партії

Неофіту заявив, що подає кандидатуру з почуттям відповідальності та хвилювання і передає своє політичне майбутнє на розгляд тисяч членів партії. Він назвав внутрішнє голосування важливою подією для демократії та DISY, наголосивши, що тисячі партійців уперше обиратимуть кандидата у президенти.

Під час виступу політик звернувся до молодих людей, визнавши їхні труднощі через витрати на оренду житла, електроенергію та загальне подорожчання життя. Також він згадав давніх прихильників партії старшого віку, яким, за його словами, дедалі складніше прожити на невелику пенсію.

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Малий і середній бізнес

Окремо Неофіту звернувся до представників малого та середнього бізнесу. Він назвав такі підприємства основою кіпрської економіки та заявив, що вони стикаються з бюрократичними перешкодами, попри те, що підтримують державу своєю діяльністю.

Під час прибуття до партійного офісу Неофіту вітав прихильників і фотографувався з ними. Молоді учасники зібрання скандували гасло на підтримку DISY.

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