Непал готує зміни законів для родин зниклих після повеней — The Hindu

Уряд Непалу готує зміни до законодавства, які мають спростити оголошення смерті та її реєстрацію для 5 285 людей, що досі вважаються зниклими безвісти після масштабних повеней 26 серпня. Це дозволить їхнім родинам претендувати на допомогу, компенсації та інші передбачені законом виплати, повідомляє The Hindu.

Зміни до двох законів

Влада планує внести поправки до Закону про зниження ризиків стихійних лих та управління ними, а також до Закону про національну ідентифікаційну картку та реєстрацію. Посадовці обговорили це питання 6 жовтня на засіданні спеціального парламентського комітету, створеного для вивчення наслідків катастрофи.

Заступник секретаря Міністерства права, юстиції та парламентських справ Субаш Кумар Бхаттараї заявив, що чинних норм недостатньо для оголошення смерті та реєстрації смерті людей, які зникли під час стихійного лиха. За словами посадовців, поправки просуватимуть за прискореною процедурою.

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Юридична процедура

За Цивільним кодексом Непалу, людину зазвичай вважають померлою після 12 років безперервної відсутності. Водночас стаття 40 кодексу передбачає можливість судового оголошення смерті, якщо людина зникла безвісти або, імовірно, загинула внаслідок катастрофи чи аварії. Однак наявна судова процедура виявилася складною для сімей зниклих після повеней.

Міністерка права Совіта Гаутам повідомила, що уряд також готує зміни через указ, оскільки регулярна сесія парламенту завершилася. Пошуково-рятувальну операцію після повеней на річках Бхотекоші та Трішулі завершили 5 жовтня, через 40 днів після початку робіт. За оновленими даними Національного управління зі зниження ризиків стихійних лих та управління ними, повені забрали щонайменше 1 455 життів і залишили зниклими безвісти 5 285 людей.

Раптові повені, що виникли поблизу кордону Непалу й Тибету, зруйнували населені пункти у північній та центральній частинах країни. Потоки води зносили будинки, транспорт, дороги й мости, а також пошкодили гідроенергетичні об’єкти. Влада зосередилася на реабілітації та відбудові постраждалих районів, водночас пошук людських останків і речей продовжать під час цих робіт.

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