Несхвалення роботи президента Трампа сягнуло 60% — The Hill

У США 60% учасників нового опитування NBC News заявили, що не схвалюють роботу президента Дональда Трампа. Це найвищий показник несхвалення за обидва терміни Трампа на посаді президента, тоді як його діяльність схвалюють 40% респондентів, повідомляє The Hill.

Оцінки економічної політики

Приблизно троє з чотирьох опитаних незадоволені станом економіки. Майже дві третини респондентів вважають, що економічний курс Трампа потребує змін, а 50% виступили за суттєві зміни. За даними NBC News, це рекордний показник у дослідженнях видання.

Особистим фінансовим становищем незадоволений 51% опитаних, тоді як 49% задоволені ним. NBC News зазначає, що це перший випадок за 30 років таких вимірювань, коли частка незадоволених особистими фінансами перевищила частку задоволених.

Очікування респондентів

Згідно з опитуванням, 64% респондентів, зокрема третина виборців Трампа, вважають, що президент не виправдав їхніх очікувань. Ще 34% сказали, що він відповів їхнім очікуванням.

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Демократичний соціолог Джефф Хорвітт із Hart Research Associates, який проводив дослідження разом із республіканським соціологом Біллом Макінтерффом із Public Opinion Strategies, заявив NBC News, що виборців турбують високі ціни. За його словами, вони зросли через війну в Ірані.

Серед республіканців 53% були незадоволені станом економіки, а 37% вважали, що Республіканська партія не виконала обіцянок Трампа. Водночас серед респондентів, які ідентифікують себе як прихильники MAGA, рейтинг схвалення президента становив 93%.

Опитування провели 28–30 жовтня серед 1000 респондентів. Похибка становить 3,1 відсоткового пункту.

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