Неспостережена економіка Італії сягнула 218,2 млрд євро у 2024 році — ANSA English

За даними національного статистичного агентства Istat, обсяг неспостереженої економіки Італії, до якої переважно належать тіньова економіка та незаконна діяльність, у 2024 році становив 218,2 млрд євро. Як повідомляє ANSA English, це на 0,3% більше, ніж у 2023 році. Агентство оприлюднило ці оцінки 16 жовтня.

Частка у ВВП знизилася

Частка неспостереженої економіки у валовому внутрішньому продукті Італії знизилася з 10,2% у 2023 році до 9,9% у 2024 році. Отже, її частка у ВВП скоротилася, хоча загальна оцінка в євро дещо зросла.

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Тіньова та незаконна діяльність

Окремо Istat оцінив тіньову економіку у 198,4 млрд євро, що на 0,8 млрд євро більше за попередній рік. Обсяг незаконної діяльності становив 19,8 млрд євро. Ці складові є основними компонентами неспостереженої економіки, за визначенням статистичного агентства.

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