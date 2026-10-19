Нетаньягу не довіряє уряду Лівану в роззброєнні Хезболли — Asharq Al-Awsat

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що не довіряє уряду Лівану в питанні роззброєння угруповання «Хезболла». Він також сказав, що ізраїльські сили залишатимуться у створеній Ізраїлем зоні безпеки на півдні Лівану, доки угруповання не буде роззброєне.

Про це Нетаньягу заявив в інтерв’ю Radio North, повідомляє Asharq Al-Awsat. За його словами, присутність ізраїльських військових має перешкодити «Хезболлі» відновити військовий потенціал і становити загрозу для громад на півночі Ізраїлю.

Заяви про подальші операції

Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжуватиме операції проти «Хезболли» стільки, скільки вважатиме необхідним. Він назвав угруповання ослабленим і додав, що Ізраїль також має протидіяти загрозі безпілотників «Хезболли».

Ізраїльський прем’єр також заявив, що значна частина сіл на півдні Лівану, за його словами, була опорними пунктами угруповання.

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Підвищена готовність армії

Ізраїльська газета Maariv 18 жовтня повідомила, що Армія оборони Ізраїлю привела 36-ту та 91-шу дивізії у стан надзвичайно високої оперативної готовності. За даними видання, військові розгорнули дві дивізії на Голанських висотах і на півдні Лівану.

Maariv також повідомила, що «Хезболла» вербує нових учасників та зміцнює оборонні позиції в долині Бекаа, на узбережжі й у південному передмісті Бейрута. За наведеними газетою ізраїльськими оцінками, угруповання може готувати атаку на ізраїльський військовий об’єкт або патруль, а також спробу викрадення військовослужбовців.

Тим часом ізраїльські сили продовжили атаки на населені пункти південного Лівану. Артилерійського обстрілу зазнали Аль-Мансурі та околиці Зібкіна в мухафазі Тир. У Кантарі в районі Марджаюн пролунав потужний вибух, а в Хіямі ізраїльські сили зруйнували будівлю школи «Аль-Мабарат».

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