Нетаньягу не підтримує превентивний удар по Ірану до виборів — The Hindu
В Ізраїлі прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у середу, 14 жовтня 2026 року, що не підтримує превентивний удар по Ірану до виборів, призначених на 27 жовтня. Про це він сказав в інтерв’ю ізраїльському армійському радіо, повідомляє The Hindu з посиланням на Reuters.
Запитання про можливий удар
Запитання стосувалося можливості превентивного удару та звинувачень його політичних суперників, які заявляли, що прем’єр нібито прагне військового протистояння перед виборами.
У відповідь Нетаньягу сказав, що такий крок не є зручним і не є добрим.
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Попередження Тегерану
Водночас прем’єр Ізраїлю застеріг Тегеран та пов’язані з ним сили від ударів по Ізраїлю.
На опублікованій із матеріалом фотографії AP видно, як у Єрусалимі 14 жовтня працівники встановлюють передвиборчий білборд партії «Лікуд».