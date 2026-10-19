Нетаньягу заявив про готовність Ізраїлю завдати ударів по ворогах — The Hindu

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна готова завдати ударів по своїх ворогах у будь-який момент. Про це він сказав 19 жовтня у відеозверненні з неназваної бази.

Заява з бази

Нетаньягу повідомив, що поговорив із командиром бази та побачив готовність, рішучість і спроможність Ізраїлю завдавати ударів по ворогах, коли це буде потрібно.

«Я кажу нашим ворогам: не випробовуйте нас — ви отримаєте сильніші удари, ніж ті, яких зазнали досі», — заявив ізраїльський прем’єр у відео.

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Контекст заяви

Нетаньягу також заявив, що Ізраїль налаштований захищати себе. Його слова пролунали за вісім днів до напружених виборів у країні та після попередніх застережень прем’єра на адресу Ірану.

Про заяву ізраїльського прем’єра повідомляє The Hindu з посиланням на AFP.

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