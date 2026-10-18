Нетаньягу заявив, що Іран розробляє ракети для загрози США — Jerusalem Post

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран розробляє міжконтинентальні балістичні ракети та прагне створити ядерну зброю, аби загрожувати містам США. В інтерв’ю Fox News він сказав, що Сполучені Штати, а не Ізраїль, є головною ціллю іранського режиму, повідомляє Jerusalem Post.

Заява про загрозу США та Європі

За словами Нетаньягу, амбіції Тегерана не обмежуються Ізраїлем. Він стверджує, що в разі знищення Ізраїлю іранський режим становитиме загрозу також для США та європейських держав. Прем’єр Ізраїлю заявив, що Іран розглядає США як великого сатану, а Ізраїль — як малого сатану.

Нетаньягу також назвав іранський режим зловісною силою та заявив, що ХАМАС, Хезболла й хусити є його складовими. Він порівняв ці угруповання з руками токсичного восьминога. Водночас ізраїльський прем’єр окремо зазначив, що його оцінки не стосуються іранського народу.

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Пріоритети на наступний термін

Нетаньягу сказав, що в разі переобрання на посаду глави уряду його першим пріоритетом буде повне усунення іранської загрози для Ізраїлю, США та світу. Вибори до Кнесету, за даними видання, мають відбутися 27 жовтня.

Серед інших цілей на можливий наступний термін він назвав розширення Авраамових угод, укладених за участі президента США Дональда Трампа та чотирьох арабських держав, а також розвиток штучного інтелекту. Нетаньягу заявив, що Ізраїль прагне стати світовим лідером у сфері ШІ, зокрема для застосування технології в охороні здоров’я, сільському господарстві, транспорті та освіті.

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