Нетаньягу заявив, що провали розвідки не означають його відставки — Jerusalem Post

В Ізраїлі прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що розвідувальні прорахунки, які передували нападу 7 жовтня, не мають автоматично призводити до його відставки. В інтерв’ю Army Radio він порівняв цю ситуацію з розвідувальними провалами перед нападом на Перл-Гарбор та терактами 11 вересня 2001 року у США, повідомляє Jerusalem Post.

Позиція щодо розслідування

Нетаньягу підтримав свою пропозицію створити національну слідчу комісію з рівним представництвом коаліції та опозиції. За його словами, урядова комісія не матиме довіри серед прихильників опозиції, тоді як державну комісію, сформовану через чинну судову процедуру, можуть не сприйняти багато його прихильників.

Прем’єр також запропонував орієнтуватися на двопартійну комісію, яку у США створили після терактів 11 вересня. Він повторив, що якби в ніч перед атакою його розбудили та поінформували про незвичну активність ХАМАС, то наказав би провести військові приготування і скасувати музичний фестиваль Nova.

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Попередження Ірану та вибори

Нетаньягу сказав, що ізраїльська система безпеки неодноразово оцінювала, що ХАМАС стримано, і не очікувала великого нападу із сектору Гази. На запитання, чи розпізнав він попереджувальні сигнали до атаки, прем’єр відповів негативно.

Окремо він попередив Іран, що спроба атакувати Ізраїль матиме безпрецедентну відповідь. Нетаньягу заявив, що Ізраїль готовий до різних сценаріїв і не дозволить Ірану отримати ядерну зброю, доки він обіймає посаду прем’єр-міністра. Він висловив сподівання, що вибори 27 жовтня відбудуться за графіком, але припустив, що противники Ізраїлю можуть вдатися до атак або ракетних обстрілів, щоб створити враження вразливості країни.

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