Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що під час насильства проти друзів у сирійській Сувейді у 2025 році розмовляв із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. За словами Нетаньягу, ця коротка розмова зупинила масові вбивства. Про це повідомляє Jerusalem Post.

На конференції з представниками друзької громади ізраїльський прем’єр описав розмову як дуже коротку та різку. Він додав, що робота ще триває, але подробиць розкривати не може.

Заяви про удари в Дамаску

Нетаньягу також заявив, що Ізраїль завдав удару по Міністерству оборони в Дамаску та по цілі в комплексі президентського палацу. За його словами, після цього він зателефонував аш-Шараа.

Прем’єр наголосив на своєму зобов’язанні захищати друзьку громаду. Він заявив, що не допустить масових убивств і домагатиметься повернення людей до їхніх домівок.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац на тій самій конференції стверджував, що аш-Шараа може відновити атаки на друзів, якщо Нетаньягу не переоберуть. Кац заявив, що сирійський президент нібито підготував арабські племена, сили внутрішньої безпеки та сирійську армію для таких дій.

Насильство у Сувейді

У липні 2025 року в друзькому місті Сувейда на півдні Сирії загострилися зіткнення. Тоді поширювалися повідомлення й відео про насильство та приниження представників друзької громади.

На одному з відео озброєні чоловіки примусово голили вуса друзьким релігійним лідерам. Ізраїльські друзи заявляли, що 80-річного Мірхажа Шахіна, якого зняли на такому відео, згодом убили.

На тлі ескалації Армія оборони Ізраїлю посилила присутність на кордоні із Сирією. У липні 2025 року ізраїльські військові завдали удару по штаб-квартирі Генерального штабу сирійської влади в Дамаску, звідки, за даними ЦАХАЛу, координували операції та відправляли сили до Сувейди. Аш-Шараа після цього звинуватив Ізраїль у спробі дестабілізувати Сирію.

Читай нас у