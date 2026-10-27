Нетаньягу заявив, що Україна вчить світ воювати за допомогою дронів

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Україна стала важливим джерелом досвіду у використанні безпілотників і боротьбі з ними. За його словами, уроки війни Росії проти України вивчають у різних країнах, зокрема в Ізраїлі, який шукає нові способи захисту від іранських дронів. Для цього ізраїльська влада вкладає значні кошти в оборонні технології та розробки.

Про це Нетаньягу сказав під час зустрічі з журналістами напередодні виборів в Ізраїлі. Він відповідав на запитання про те, які уроки світ може винести з війни Росії проти України та як досвід українських військових допомагає протидіяти загрозі безпілотників.

За словами ізраїльського прем’єра, саме дрони стали однією з головних змін у сучасному веденні війни. Вони дають змогу атакувати цілі на відстані, вести розвідку та завдавати ударів із меншими витратами, ніж під час використання багатьох традиційних видів озброєння. Водночас поширення безпілотників змушує армії шукати нові способи захисту від таких атак.

«Те, чого навчилася Україна і що аналізує весь світ, — і як воювати проти дронів, і як воювати за допомогою дронів. І це найбільша зміна, це найсильніший вплив війни в Україні на світову арену. Хоча люди не до кінця це розуміють, але ми тут, в Ізраїлі, вкладаємо у це величезні інвестиції», — заявив Нетаньягу.

Українські військові отримали значний досвід використання безпілотників у бойових умовах. Вони застосовують їх для розвідки, коригування вогню, ураження техніки та позицій противника. Водночас Україні доводиться постійно вдосконалювати способи протидії російським дронам, які атакують військові об’єкти, інфраструктуру та населені пункти. Цей досвід важливий і для інших держав, які стикаються з подібними загрозами. Зокрема, армії вивчають, як виявляти безпілотники, перехоплювати їх і захищати військових та важливі об’єкти від ударів.

Ізраїль шукає способи протидії іранським дронам

Нетаньягу зазначив, що Ізраїль також розробляє нові технології для боротьби з безпілотниками. До цієї роботи залучають науковців, військових фахівців і технологічні компанії. За словами прем’єра, країна інвестує в різні напрями, адже універсального способу захисту від усіх типів дронів немає. Безпілотники можуть відрізнятися за розмірами, дальністю польоту, способом керування та призначенням. Одні використовують для розвідки, інші — для ударів по цілях. Тому засоби протидії мають враховувати особливості кожного типу апаратів.

Для Ізраїлю це питання особливо важливе через загрозу з боку Ірану та підтримуваних ним угруповань. Іранські безпілотники використовувалися в атаках на Ізраїль, а Росія застосовує дрони іранського походження у війні проти України. Це робить український досвід протидії таким апаратам корисним для ізраїльських фахівців.

Прем’єр також наголосив на ролі оборонної промисловості та технологічних компаній. На його думку, саме нові розробки можуть допомогти створити ефективніші системи захисту від безпілотників. «Наш шлях — колосальний прорив наших оборонних підприємств, включаючи стартапи. Це безліч взаємопов’язаних напрямків, у які ми інвестуємо, і я вірю, що ми дамо світові рішення як у сфері самих дронів, так і щодо захисту від дронів», — сказав Нетаньягу.

Нетаньягу заявив про загрозу через співпрацю Росії та Ірану

Окремо ізраїльський прем’єр звернув увагу на військову співпрацю Росії та Ірану. За його словами, передача Іраном відповідних засобів Росії суперечить інтересам Ізраїлю. Росія активно використовує безпілотники іранського походження у війні проти України. Водночас Іран залишається одним із головних безпекових противників Ізраїлю. Тому розвиток військової співпраці між Москвою та Тегераном викликає занепокоєння в ізраїльського керівництва.

Український досвід у цій ситуації має практичне значення: Україна роками протидіє атакам російських безпілотників і водночас розвиває власні технології їхнього застосування. Це дає змогу накопичувати знання про тактику атак, слабкі місця різних систем і способи захисту від них. Нетаньягу вважає, що подальші інвестиції в оборонні технології допоможуть Ізраїлю створити нові рішення, які згодом зможуть використовувати й інші країни. Водночас він не назвав конкретних розробок чи термінів їхнього впровадження.

Його заява свідчить про те, що досвід війни в Україні дедалі більше впливає на підходи інших держав до оборони. Безпілотники стали важливою частиною сучасних бойових дій, а здатність ефективно їх застосовувати й зупиняти перетворилася на одне з ключових завдань для військових і розробників озброєння. Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з журналістами напередодні виборів, відповідаючи на запитання про уроки війни Росії проти України та загрозу іранських безпілотників для Ізраїлю.

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