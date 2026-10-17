Нетаньягу закликав не поспішати з висновками щодо нападу на дипломатів — Jerusalem Post

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу закликав не поспішати з висновками щодо повідомлень про ймовірний напад на групу європейських дипломатів на Західному березі Йордану. Дипломати заявили, що в суботу на них напали єврейські поселенці-екстремісти в масках.

Як повідомляє Jerusalem Post, в офісі прем’єра наголосили, що насильство проти дипломатів є неприйнятним, однак серйозні звинувачення потребують переконливих доказів. Там закликали обережно ставитися до повідомлень про причетність до інциденту ізраїльтян у масках.

Заява офісу прем’єра

В офісі Нетаньягу заявили, що повідомлення про інцидент з’явилися, на їхню думку, на тлі скоординованої кампанії з дискредитації Ізраїлю та єврейських жителів Юдеї і Самарії під час щорічного збору оливок. Там також припустили, що в найближчі дні можуть з’явитися нові звинувачення, а репутаційна шкода від передчасних висновків може бути завдана до повної перевірки доказів.

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Реакції посадовців

Колишній начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю та лідер партії «Яшар» Гаді Айзенкот назвав імовірних нападників «єврейськими терористами» й поклав на уряд відповідальність за хвилю насильства на Західному березі Йордану.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар засудив насильство з боку ізраїльських учасників заворушень у районі Тайбе та повідомив, що його відомство контактує з послами країн, яких стосується інцидент. Він додав, що візит дипломатів не був заздалегідь скоординований з Армією оборони Ізраїлю.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що його країна й надалі домагатиметься санкцій проти відповідальних за насильство та тих, хто їх підтримує. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що військові не прибули на місце, оскільки там не було солдатів, а повідомлення надійшло до оперативної кімнати бригади, призначеної для звернень від працівників служб безпеки, а не цивільних.

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