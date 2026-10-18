Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в передвиборчому зверненні в соцмережі X закликав виборців підтримати його та заявив, що країна має ще два роки президентського терміну його «друга» — президента США Дональда Трампа — для завершення головних завдань. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Звернення Нетаньягу оприлюднив 18 жовтня, за дев'ять днів до парламентських виборів в Ізраїлі, призначених на 27 жовтня. «У нас є ще два роки терміну мого друга, президента Трампа, і це саме той час, щоб завершити наші великі місії на всіх фронтах», — сказав глава ізраїльського уряду.

Заклик до мобілізації прихильників

Нетаньягу представив вибори як вибір між правим урядом під його керівництвом та опозиційним урядом, який може очолити лідер партії «Яшар» Гаді Айзенкот. Він стверджує, що така коаліція залежатиме від підтримки арабських партій.

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Прем'єр-міністр закликав прихильників переконувати родичів і друзів прийти на голосування. За його словами, кожен голос може вплинути на результат виборів.

Опитування показують перевагу Яшар

Нетаньягу проводить зустрічі з виборцями в різних частинах Ізраїлю на тлі останніх опитувань, у яких «Лікуд» поступається партії «Яшар». Чотири опитування, опубліковані Maariv, Channel 13, KAN News і Channel 12, показали лідерство «Яшар», водночас два головні політичні блоки залишаються майже зрівняними.

У середньому сіоністська опозиція отримує 51,25 мандата, а блок Нетаньягу — 51 мандат, тоді як для більшості в Кнесеті потрібно 61 місце. Останнє опитування Maariv, оприлюднене у п'ятницю, прогнозує «Лікуду» 18 мандатів, а «Яшар» — 21; обидва основні блоки в ньому мають по 51 мандату.

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