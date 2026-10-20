Невідомі заявили про публікацію 421 179 листів AfD — Anadolu Agency

У Німеччині невідомі особи заявили, що опублікували в інтернеті близько 421 179 електронних листів правої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Автентичність цих даних наразі не підтверджена, повідомляє Anadolu Agency.

Атака на хостинг-провайдера

У AfD заявили, що у вересні 2026 року хакерської атаки зазнав хостинг-провайдер, послугами якого користується партія. За її словами, зловмисники могли незаконно скопіювати частини даних із кількох електронних скриньок, більшість яких не використовувалися роками.

Чинні поштові скриньки федерального об’єднання AfD, за даними партії, не постраждали. Там також зазначили, що атаку швидко виявили та зупинили, а всіх користувачів поінформували.

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Походження оприлюднених листів перевіряють

Особи, які заявили про публікацію листування, стверджують, що дані походять із десяти електронних скриньок. Серед них нібито була адреса, зареєстрована на колишнього лідера партії Александра Ґауланда, а також скринька, яку раніше використовували як контактну адресу федеральної штаб-квартири AfD.

Партія повідомила, що перевіряє оприлюднення в мережі, яке, за її оцінкою, може містити частину викрадених даних.

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