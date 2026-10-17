Невідомий снаряд уразив танкер біля Саудівської Аравії — Anadolu Agency

Невідомий снаряд уразив танкер поблизу узбережжя Саудівської Аравії. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на UK Maritime Trade Operations (UKMTO). За даними UKMTO, інцидент стався приблизно за 68 морських миль на північний схід від Аль-Джубайля.

Час інциденту

UKMTO заявила, що отримала повідомлення про інцидент із запізненням. У службі уточнили, що подія сталася у п’ятницю, 16 жовтня, о 09:00 за Гринвічем. Anadolu Agency оприлюднило матеріал про це у суботу, 17 жовтня 2026 року.

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Екіпаж евакуювали

UKMTO послалася на офіцера з безпеки компанії судна, який повідомив, що всі члени екіпажу перебувають у безпеці та були евакуйовані. У повідомленні не названо тип або походження снаряда, яким було уражено танкер.

На момент надходження цього повідомлення UKMTO не повідомляла про вплив інциденту на довкілля у районі події.

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