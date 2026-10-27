Незалежні групи витратили $3,1 млрд на вибори до Конгресу США — Anadolu Agency

Незалежні політичні групи витратили $3,1 млрд на перегони до Палати представників і Сенату США станом на 24 жовтня 2026 року. Із цієї суми $2,3 млрд припало на загальні вибори, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на дані Федеральної виборчої комісії США.

Витрати на політичну рекламу у федеральних, штатних і місцевих перегонах до середини жовтня перевищили $10 млрд. Компанія AdImpact прогнозує, що загальна сума сягне рекордних $11,6 млрд — більше за $8,9 млрд, витрачених під час проміжних виборів 2022 року, та $11,2 млрд у президентському виборчому циклі 2024 року.

Великі донори та незалежні витрати

Найбільші суми незалежних витрат наприкінці жовтня задекларували Senate Leadership Fund — близько $292 млн, пов’язаний із демократами WinSenate — $221 млн і республіканський No Going Back PAC — $220 млн. За даними The Washington Post, 50 найбільших джерел пожертв надали $2,77 млрд станом на 23 жовтня. Серед індивідуальних донорів найбільшу суму надав Ілон Маск — $446 млн.

У Техасі демократ Джеймс Таларіко зібрав $146,3 млн, тоді як республіканець Кен Пакстон — $22,3 млн. Водночас зовнішні групи витратили $298,5 млн на підтримку Пакстона або атаки на Таларіко, тоді як на користь сторони Таларіко спрямували $79,9 млн.

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Виконавчий директор вашингтонського Political Integrity Project Деніел Лобо-Льюїс заявив, що кандидати дедалі частіше роблять джерела фінансування суперників темою кампанії. За його словами, кандидат, який критикує опонента за гроші, має сам бути «чистим» у цьому питанні.

Витрати AIPAC та інших галузей

Традиційний політичний комітет AIPAC до 14 жовтня зібрав $57,8 млн, а до 24 жовтня об’єднав близько $44 млн індивідуальних пожертв для кандидатів. Ці кошти належали окремим донорам, а не самому AIPAC. Пов’язаний із ним супер PAC United Democracy Project залучив $112,8 млн і повідомив про $54 млн незалежних витрат.

Найбільше втручання United Democracy Project у 2026 році відбулося на демократичних праймеріз до Сенату в Мічигані: група витратила $20,7 млн проти Абдула Ель-Сайєда та $10,6 млн на підтримку членкині Палати представників Гейлі Стівенс. Співзасновниця TrackAIPAC Корі Арчибальд стверджує, що AIPAC прагне впливати на зовнішню політику США в інтересах іноземного уряду; це є її оцінкою діяльності лобі.

За підрахунками PaidForPolitics, пов’язані з криптовалютами групи до кінця жовтня зібрали $324,6 млн і витратили близько $162 млн на підтримку або протидію кандидатам. Групи, що виступають за м’якше регулювання штучного інтелекту, зібрали $125 млн та витратили близько $36 млн, тоді як прихильники посиленого нагляду витратили приблизно $25,6 млн.

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