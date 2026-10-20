NFL проведе перший матч регулярного сезону у Франції — The Independent

Національна футбольна ліга США (NFL) у неділю проведе на паризькому «Стад де Франс» перший в історії Франції матч регулярного сезону. Зустрінуться «Піттсбург Стілерс» і «Нью-Орлінс Сейнтс», повідомляє The Independent.

Підготовка до гри відбувається на тлі занепокоєння щодо безпеки: французька влада розглядає можливість запровадження комендантської години після громадських заворушень. У NFL заявили, що підготовка до заходів і матчу на «Стад де Франс» триває за графіком. Ліга координує операційні та безпекові питання з місцевою владою і партнерами, а на її майданчиках не було збоїв чи іншого впливу через ситуацію.

Атмосфера міні-Супербоулу

Керівник NFL у Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні Бретт Госпер заявив, що ліга прагне створити в Парижі атмосферу «міні-Супербоулу», аби залучити нових шанувальників американського футболу. Цього тижня планують відкрити NFL House та провести інші активності для вболівальників.

«Нью-Орлінс Сейнтс» прибули до Парижа в понеділок після перемоги над «Нью-Йорк Джайентс» із рахунком 34:27. Головний тренер команди Келлен Мур сказав, що гравці з нетерпінням чекають на цю можливість.

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Співпраця з французькими спортсменами

Для популяризації матчу NFL співпрацює з «Парі Сен-Жермен», а також залучила французьких спортсменів, зокрема футболіста Кіліана Мбаппе та регбіста Антуана Дюпона. «ПСЖ» оголосив про партнерство з NFL і випуск двох окремих ігрових джерсі. Гравців «Сейнтс» також запросили на матч Ліги чемпіонів між «ПСЖ» і «Барселоною» у вівторок.

Госпер вважає, що популярність регбі у Франції може допомогти NFL зацікавити місцеву аудиторію, звичну до контактних видів спорту. Антуан Дюпон має відвідати недільну гру.

Стадіон вміщує близько 82 тисяч глядачів. За словами Госпера, 70% квитків придбали місцеві покупці, приблизно 20% — у США, а ще 10% — в інших європейських країнах. Він заявив, що стадіон буде заповнений. Матч транслюватиме державний мовник France Télévisions.

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