Nidec розглядає стягнення збитків із засновника — The Japan Times

Японський виробник електродвигунів Nidec заявив, що розглядає юридичні заходи, зокрема вимоги про відшкодування збитків, щодо чинних і колишніх керівників. Серед осіб, яких це може стосуватися, — засновник компанії Сіґенобу Наґаморі. Підставою стали порушення в бухгалтерському обліку, виявлені торік.

Висновки комітету

Компанія дійшла висновку, що керівники порушили закони та нормативні вимоги під час виконання своїх обов’язків, повідомляє The Japan Times. Рішення ґрунтується на звіті комітету, який вивчав юридичну відповідальність нинішніх і колишніх управлінців Nidec.

Комітет, до якого увійшли зовнішні юристи та сертифіковані бухгалтери, було створено у березні. Звіт передали компанії у п’ятницю, а його деталі Nidec планує оприлюднити не раніше вівторка.

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Кого можуть стосуватися заходи

Серед осіб, щодо яких можуть розглядати юридичні заходи, також названі Хіроюкі Йосімото, Дзюн Секі, Хіроші Кобе та Міцуя Кішіда. Вони очолювали Nidec після того, як Наґаморі залишив посаду президента у 2018 році. Також згадано чинного керівника Кадзую Муракамі та інших осіб.

Проти Наґаморі та ще однієї людини вже подано похідний позов від акціонерів із вимогою відшкодувати 28,7 млрд єн. Чимало акціонерів також вимагали, щоб Nidec самостійно подала позови про компенсацію збитків до чинних і колишніх керівників.

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