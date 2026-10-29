Нідерланди пообіцяли $500 млн на збереження тропічних лісів — Mongabay

Нідерланди пообіцяли надати 500 млн доларів протягом десяти років до Tropical Forest Forever Facility — механізму довгострокового фінансування збереження тропічних лісів. Про це Mongabay повідомляє з посиланням на пресреліз від 26 жовтня.

Цілі фонду

У Нідерландах оцінюють, що фонд має потенціал захистити від 800 до 900 млн гектарів тропічних лісів. Це приблизно у 200 разів більше за площу країни. Довгострокова мета Tropical Forest Forever Facility — створити цільовий фонд обсягом 125 млрд доларів. Наразі сума оголошених зобов'язань становить близько 7,8 млрд доларів.

Бразилія започаткувала механізм на 30-й Конференції ООН зі зміни клімату в листопаді 2025 року. До партнерства залучені країни з тропічними лісами, держави-донори, інвестори, приватний сектор, корінні народи й місцеві громади, Світовий банк, а також науковці, економісти та представники громадянського суспільства.

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Як працюватиме механізм

Модель TFFF подібна до суверенного фонду: уряди та приватні інвестори вкладають кошти, а інвестиційний прибуток розподіляють між тропічними країнами для збереження лісів. Очікується, що стабільні надходження заохочуватимуть постійну охорону лісів замість несталого розвитку, зокрема лісозаготівлі, видобутку корисних копалин і розширення пасовищ.

Збереження лісів контролюватимуть за допомогою супутникових знімків і наукових протоколів моніторингу. Водночас економіст Стенфордського університету Бард Гарстад висловив сумніви щодо фінансової стійкості моделі, оскільки фонд має одночасно забезпечувати прибуток інвесторам і виплати країнам-учасницям. Директор із природоохоронної діяльності WWF-Netherlands Мерейн ван Леувен назвав внесок Нідерландів значним проривом для захисту тропічних лісів.

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