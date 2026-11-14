Нідерланди розгромили Грецію 7:0 у Лізі націй — Interia Sport

Збірна Нідерландів перемогла Грецію з рахунком 7:0 у матчі п’ятого туру Ліги націй УЄФА, який відбувся 13 листопада на стадіоні «Йоган Кройф Арена» в Амстердамі. Хет-трик у складі господарів оформив Тіджані Рейндерс.

Як повідомляє Interia Sport, нідерландці забили п’ять м’ячів ще до перерви. Рахунок на шостій хвилині відкрив Крисенсіо Саммервілл. Рейндерс відзначився на 12-й, 18-й і 33-й хвилинах, а на 40-й хвилині Журрієн Тімбер забив п’ятий гол.

П’ять голів у першому таймі

Донієлл Мален зробив дві результативні передачі в першому таймі: асистував Рейндерсу та Тімберу. Грецька команда завершила першу половину зустрічі за рахунку 0:5.

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Після перерви Тімбер на 59-й хвилині оформив дубль. Дензел Думфріс віддав передачу в штрафний майданчик, яку спершу адресував Коді Гакпо, однак м’яч у ворота спрямував захисник «Арсеналу».

Мален встановив остаточний рахунок

На 61-й хвилині Думфріс знову взяв участь в атаці та асистував Малену, який забив сьомий м’яч Нідерландів. До фінального свистка рахунок не змінився.

За статистикою матчу, Нідерланди завдали 17 ударів, 13 із них — у площину воріт. Греція пробила дев’ять разів, але лише один удар був точним. Володіння м’ячем становило 52% у господарів і 48% у гостей.

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