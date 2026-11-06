Нідерланди створили інститут для прискорення військових інновацій

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Міністерство оборони Нідерландів заснувало Національний інститут оборонних технологій, який займатиметься прискоренням розробки та впровадження нових військових рішень.

«Щоб забезпечити безпеку Нідерландів, Міністерство оборони прагне прискорити розробку та впровадження інновацій. Важливу роль у цьому має зіграти новий інститут. Державний секретар Гейс Тейс Босвейк представив Національний інститут оборонних технологій (NIDT) на військовій базі в Стру», — йдеться у повідомленні.

Компанії та стартапи зможуть звертатися до інституту, щоб отримувати замовлення на розробки. Таким чином установа планує об’єднувати знання та технології. Війна в Україні, зазначив Босвейк, демонструє, наскільки швидко змінюється поле бою.

«Безпілотники, штучний інтелект, радіоелектронна боротьба та автономні системи змінюють способи ведення війни», — заявив держсекретар.

За його словами, новий інститут не ставить за мету розробити черговий тип безпілотника, адже вже завтра така модель може застаріти. Натомість він зосередиться на пошуку нових підходів до співпраці, експериментів і масштабування розробок.

«Починаючи з 2028 року, NIDT отримуватиме 350 мільйонів євро щорічно для підтримки інновацій. Мета — прискорити розробки, зробити їх гнучкішими, а також забезпечити можливість виробляти й масштабувати продукцію всередині країни, коли це буде необхідно», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перше замовлення, на яке зможуть подаватися компанії та стартапи, стосується захисту Північного моря. За словами державного секретаря, загрози в цьому регіоні відчуваються вже тривалий час через російські розвідувальні кораблі та судна так званого тіньового флоту.

«Це одне з найзавантаженіших судноплавних морів світу і водночас ворота до порту Роттердама. Під водою та над нею розташовані оптоволоконні кабелі, вітрові електростанції та морські промислові об’єкти, які мають вирішальне значення для нашої економіки й безпеки», — наголосив Босвейк.

Тож NIDT, не чекаючи повного початку роботи у 2028 році, вже оголосив перше замовлення. Подавати заявки на його виконання можуть не лише оборонні компанії, а й стартапи, університети та інші науково-дослідні установи.

Про це повідомляє NOS.

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