Нідерланди врятували 38 людей із гумового човна біля узбережжя — Al Jazeera English

Нідерландські служби врятували 38 чоловіків, яких виявили в гумовому човні без двигуна біля узбережжя провінції Зеландія на південному заході Нідерландів. На момент виявлення човен дрейфував, а жоден із людей на борту не мав рятувального жилета.

Підозра у переправленні людей

За даними Al Jazeera, речник військової поліції Дорон Валлін повідомив Associated Press, що двох людей на борту вважають імовірно причетними до незаконного переправлення людей, а решту — мігрантами.

AFP повідомило, що 36 чоловіків були з Афганістану, а двоє затриманих — із Судану. Їх заарештували за підозрою в незаконному переправленні людей.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Маршрут човна встановлюють

Валлін заявив, що влада поки не встановила, звідки прибув човен і куди він прямував. Серед можливих місць відправлення він назвав Францію, Нідерланди або Бельгію.

Перетини Ла-Маншу малими човнами з Франції до Великої Британії стали поширеними останніми роками, однак виявлення човнів із мігрантами у нідерландських водах є рідкісним. Нідерландська влада заявила, що відкриє розслідування цієї справи в неділю.

Читай нас у