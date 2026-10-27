Нідерланди знову відмовилися від участі в Євробаченні через Ізраїль — The Independent

Нідерланди відмовилися від участі в пісенному конкурсі Євробачення-2027 через участь у ньому Ізраїлю. Країна змінила рішення, ухвалене у вересні, коли планувала повернутися до конкурсу, повідомляє The Independent.

Не знайшли мовника для участі

Нідерландська організація громадських мовників NPO заявила, що не змогла знайти мовника, готового забезпечити участь нідерландського виконавця. Директорка NPO Джет де Раніц пояснила, що організація вирішила «наразі зробити крок назад» через чутливість тем, які нині обговорюються.

У вересні NPO повідомляла про намір відправити артиста на конкурс. Тоді передбачалося, що повернення Нідерландів на Євробачення-2027 буде спільним проєктом кількох громадських мовників, а NPO координуватиме відбір виконавця, трансляцію та коментування конкурсу.

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Реакція на намір повернутися

Рішення про повернення викликало критику: раніше цього місяця сотні працівників NPO надіслали листа проти участі Нідерландів. Проти цього кроку також публічно висловилися кілька відомих нідерландських медійних діячів.

Де Раніц заявила, що під час консультацій із мовниками NPO спершу вважала, що має достатню підтримку для повернення до конкурсу. Водночас організація все одно транслюватиме Євробачення.

У 2026 році Нідерланди разом з Іспанією, Ірландією, Ісландією та Словенією бойкотували конкурс після того, як організатори не виключили Ізраїль через війну проти ХАМАС у Газі та насильство щодо палестинців на Західному березі Йордану. У фіналі Євробачення-2026 взяли участь 35 країн, а конкурс виграла болгарська співачка Dara. Організатори заявили, що фінал переглянули 130 мільйонів людей у світі — проти 160 мільйонів у 2025 році.

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