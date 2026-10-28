Нідерланди зобов’язали утримувати свійську птицю в приміщеннях — The Independent

У Нідерландах уряд зобов’язав фермерів по всій країні утримувати свійську птицю в приміщеннях або в інший спосіб убезпечити її. Таке рішення ухвалили після трьох повідомлених останніми днями спалахів пташиного грипу.

Загальнонаціональна вимога

Про запровадження вимоги в середу заявив міністр сільського господарства Сільвіо Еркенс. Як повідомляє The Independent, правило поширюється на фермерів на всій території Нідерландів.

Йдеться не лише про утримання птиці в закритих приміщеннях: уряд також дозволив інший спосіб розміщення птахів під захистом. Рішення стосується свійської птиці, яку утримують фермери в країні.

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Ризик нових заражень

За словами Еркенса, ризик подальших заражень є значним. Міністр заявив, що загальнонаціональну вимогу запровадили, аби якомога більше запобігти стражданням тварин і власників господарств.

Він пов’язав це рішення з трьома нещодавніми спалахами пташиного грипу. Урядовий захід має на меті зменшити ризик нових інфекцій серед птиці.

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