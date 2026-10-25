Нігерія й Франція закликали пришвидшити виконання цілі 30×30 — Premium Times Nigeria

Нігерія та Франція на 17-й Конференції сторін Конвенції ООН про біологічне різноманіття (CBD COP17) у Єревані закликали посилити політичне лідерство, фінансування та спільні дії для виконання цілі 30×30 до 2030 року. Вона передбачає ефективне збереження й управління щонайменше 30% наземних, внутрішніх водних, прибережних і морських територій світу.

Як повідомляє Premium Times Nigeria, заклик пролунав під час Дня дій щодо Цілі 3. Нігерія і Франція є співголовами Коаліції високих амбіцій для природи і людей, до якої входять 123 держави.

Політичні зобов’язання та управління

Представник коаліції Шарль Ніколаї заявив, що політичне лідерство має зберігатися після ухвалення Цілі 3 на CBD COP15 у Монреалі. Він наголосив, що до встановленого терміну 2030 року залишалося чотири роки, а послаблення політичної підтримки може сповільнити виконання зобов’язань.

За його словами, Франція під час головування у «Групі семи» просувала питання ефективного управління морськими охоронюваними територіями. Міністри довкілля країн G7 домовилися зробити це спільним пріоритетом і створили майданчик для обміну досвідом. Нігерія, своєю чергою, сприяла просуванню цілі 30×30 у Західній Африці та координації розширення охоронюваних територій на суші й у морі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Шість принципів декларації

Контактна особа Нігерії з питань Конвенції про біорізноманіття Сікеаде Егбувало назвала шість принципів міністерської декларації: колективну відповідальність, прозорість, ефективне управління, участь громад, локальне впровадження та належне фінансування. Вона закликала уряди звітувати про прогрес, зокрема через Світову базу даних охоронюваних і збережених територій та національні звіти до CBD.

Егбувало застерегла від формального підходу, за якого держави лише позначають території на мапі. За її словами, такі території мають бути належно керованими, екологічно пов’язаними, репрезентативними та мати належне управління. Вона також наголосила на участі корінних народів і місцевих громад у природоохоронних рішеннях.

Представниця Нігерії назвала фінансування критично важливим, особливо для держав, що розвиваються. Коаліція також планує провести перший глобальний саміт 30×30 у 2027 році, де мають оцінити прогрес і представити успішні природоохоронні ініціативи.

Читай нас у