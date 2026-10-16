Нігерія отримала додаткові 10 тисяч місць на хадж у 2027 році — Premium Times Nigeria

Нігерія отримала додаткові 10 тисяч місць для паломників на хадж 2027 року: її квота зросла з 50 тисяч до 60 тисяч осіб. Це стало результатом переговорів Національної комісії з хаджу Нігерії (NAHCON) із саудівською владою, повідомляє Premium Times Nigeria.

Раніше країна не використала частину виділених місць. На хадж 2025 року Нігерії виділили 95 тисяч місць, однак до травня зареєструвалися близько 64 188 паломників. Зрештою до Саудівської Аравії за посередництва державних і ліцензованих приватних операторів вирушили менш ніж 60 тисяч людей.

Пропущені строки та візи

Серед причин скорочення кількості паломників видання називає пізню реєстрацію й оплату, труднощі з платежами, затримки з переказом коштів, а також закриття саудівського візового порталу. За даними NAHCON, після завершення візового вікна не змогли поїхати 2717 паломників, які зареєструвалися із запізненням.

Комісія розпочала звірку даних і повернення коштів постраждалим. До вересня 2025 року NAHCON повідомила, що провела звірку повернень із 19 штатами, які подали відповідні запити.

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Для хаджу 2026 року Саудівська Аравія скоротила фактичну кількість місць Машаїр для Нігерії до 66 910, а операційна квота становила 50 тисяч. NAHCON неодноразово закликала паломників і ради добробуту паломників у штатах дотримуватися строків реєстрації та оплати.

Цифрові вимоги Саудівської Аравії

Саудівська Аравія переводить організацію хаджу на цифрові платформи, зокрема Nusuk-Masar. Через них синхронізують дані паломників, біометричні відомості, візи, проживання, транспорт та інші послуги. Пропущені строки, неповні дані або помилки під час синхронізації інформації можуть призвести до втрати місць.

Новий голова NAHCON Ісмаїл Абба-Юсуф наголошує на завчасній підготовці та ранній оплаті. Комісія також зазначає, що для повного використання збільшеної квоти паломники й органи штатів мають своєчасно пройти реєстрацію, оплату, біометричні та візові процедури.

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