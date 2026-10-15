Нігерія заявила про оновлення 4 434 центрів первинної допомоги — Premium Times Nigeria

У Нігерії федеральний уряд заявив, що завершив або майже завершив оновлення 4 434 центрів первинної медичної допомоги по всій країні. Про це на квартальному брифінгу Національного агентства розвитку первинної медичної допомоги в Абуджі повідомив його виконавчий директор і генеральний директор Муї Айна, передає Premium Times Nigeria.

3 526 закладів передали владі штатів

За словами Айни, у 3 526 закладах роботи завершили, їх ввели в експлуатацію та передали владі штатів і органам місцевого самоврядування. Ще на 908 об’єктах роботи тривають.

Посадовець зазначив, що оновлені заклади розташовані в усіх 36 штатах та майже в кожному районі місцевого самоврядування. Він пояснив, що перед початком реформи агентство оцінило стан центрів первинної допомоги й виявило, що він був незадовільним.

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За словами Айни, під час визначення закладів для оновлення враховували наявний доступ людей до медичної допомоги, відстань, альтернативних надавачів послуг і доступні варіанти отримання допомоги.

Сонячні системи та онлайн-панель

Агентство планує забезпечити по одному центру первинної медичної допомоги другого рівня в кожному ward та створити 8 800 закладів першого рівня по країні. Кількість центрів другого рівня, за даними Айни, зросла на 59% порівняно з березнем 2024 року. Водночас функціональними є 53% із 27 тисяч закладів, з якими агентство активно працює.

Центри другого рівня оснащують надійним електропостачанням, сонячними системами, водопостачанням і санітарною інфраструктурою. Також агентство запустило на сайті геокодовану інформаційну панель у реальному часі, за допомогою якої можна знайти найближчий центр і переглянути доступні там послуги.

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