Нігерія закликала розслідувати смерть її громадянина в ПАР — Premium Times Nigeria

Генеральне консульство Нігерії в Йоганнесбурзі закликало владу Південно-Африканської Республіки провести ретельне розслідування смерті громадянина Нігерії Чімезіє Одуезе в Кейптауні. За інформацією Premium Times Nigeria, консульство заявило, що чоловік помер 9 жовтня в районі Парклендс.

Заява консульства

Генеральна консулка Нігерії Нініканва Окей-Уче повідомила, що Одуезе затримали в торговельному центрі за підозрою у зберіганні наркотиків. Після цього його доставили додому для обшуку. За твердженням консульства, наркотиків у помешканні не знайшли, а громадянина Нігерії нібито катували співробітники Південноафриканської поліцейської служби, що призвело до його смерті.

Дипломатична установа зазначила, що повідомлення про можливі тортури спричинили біль і шок у родини загиблого, нігерійської громади та дипломатичних представництв Нігерії у ПАР. Консульство також висловило занепокоєння через повідомлення про позасудові вбивства нігерійців у країні та закликало притягнути винних до відповідальності.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заклик до дотримання правових процедур

Окей-Уче наголосила, що незалежно від висунутих обвинувачень підозрювані мають право на справедливий розгляд справи в суді. Консульство закликало нігерійців у ПАР зберігати спокій, дотримуватися законів і бути обережними на тлі ксенофобських та афрофобських нападів і погроз проти іноземців.

Видання повідомляє, що від початку останньої хвилі насильства, яка розпочалася у квітні, з ПАР евакуювали приблизно 1640 нігерійців. Щонайменше п’ятеро громадян Нігерії загинули за цей період. Розслідування попередніх смертей нігерійців у ПАР, за даними видання, ще тривають, а затримань у цих справах не було.

Читай нас у