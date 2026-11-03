NIJ США виділить до $1 млн на дослідження зв’язку дисфорії та насильства — The Guardian

Національний інститут юстиції США (NIJ), дослідницький підрозділ Міністерства юстиції, повідомив, що надасть до $1 млн грантового фінансування для досліджень частоти й типів насильства, скоєного людьми, яким діагностували та лікували гендерну дисфорію. Про це повідомляє The Guardian.

Оголошення з’явилося на тлі дій адміністрації президента Дональда Трампа, спрямованих на обмеження прав трансгендерних людей у США, зокрема доступу до медичної допомоги та документів із коректно зазначеною гендерною ідентичністю. За даними видання, адміністрація також понад рік тому скоротила фінансування досліджень насильства, мотивованого ненавистю та екстремізмом.

Реакція правозахисників

Співзасновниця та генеральна директорка Global Project Against Hate and Extremism Венді Віа заявила, що адміністрація Трампа неодноразово намагалася хибно представити трансгендерних людей як більш схильних до екстремістського насильства. На її думку, це відвертає увагу від насильства, пов’язаного з ультраправими ідеологіями, зокрема теорією «великого заміщення».

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Експерти та представники LGBTQ+ спільноти, з якими спілкувалося видання, назвали спроби пов’язати трансгендерність із насильством псевдонауковими. Вони посилаються на академічні дослідження, за якими неможливо визначити одну характеристику — расу, політичні погляди чи гендер — як головну причину насильства. За словами дослідників, серед нападників частіше простежуються расизм, гомофобія, мізогінія та нігілізм.

Звіт Міністерства охорони здоров’я

NIJ не є єдиною державною структурою, що вивчає можливі зв’язки між трансгендерністю та насильством. Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США нещодавно оприлюднило звіт, підготовлений на основі опитування близько 1 200 дорослих американців. У ньому припускають, що люди, які отримують або підтримують гендерно-афірмативну допомогу, частіше підтримують політичне насильство.

Юрист організації Lawyers for Good Government Зейн Макнілл звернувся до відомства з вимогою виправити низку положень звіту та заявив, що документ порушує власні правила агентства. Макнілл та інші дослідники намагаються отримати доступ до даних опитування для незалежного аналізу. Речниця Міністерства охорони здоров’я Грейс Девіс Джеймісон заявила, що звіт має допомогти уряду краще зрозуміти, як розвивається політична радикалізація.

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