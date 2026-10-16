Нікель, який потенційно міг потрапити до батарей Volkswagen, Ford і Tesla, пов’язали з масштабним вирубуванням первинних тропічних лісів на індонезійському острові Сулавесі, де проживає корінний народ толакі. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на аналіз корпоративних даних, торговельних потоків і супутникових знімків.

Розслідування простежило постачання руди з копалень Cahaya та Hengjaya через регіональні металургійні підприємства й китайські переробні заводи Zhejiang Huayou Cobalt. Компанія Huayou виробляє катодні матеріали та постачає їх CATL — найбільшому у світі виробнику батарей. Водночас публічні документи не дають змоги безпосередньо пов’язати конкретні партії руди з батареями певних автомобілів.

Вирубування у районах видобутку

Копальні розташовані в лісах, віднесених до категорії виробничих, які призначені для лісового господарства. За оцінкою геопросторової компанії TreeMap, видобуток нікелю може бути причиною двох третин втрати лісів із 2001 року в межах концесії Cahaya та понад половини втрат у концесії Hengjaya.

Оператор копальні Cahaya, Sulawesi Cahaya Mineral, за даними індонезійської неурядової організації Auriga, у 2024 році сприяв розчищенню ще 330 гектарів лісу. Того ж року компанія поставила на металургійний завод Huayou 11 млн тонн лімонітової руди, а у 2025 році обсяг поставок зріс майже до 12,5 млн тонн. SCM також отримала два адміністративні стягнення за незаконне розчищення більш ніж 450 гектарів лісу за межами дозволеної ділянки.

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Старійшина толакі Вадімула, який живе біля концесії Cahaya площею 21 тис. гектарів, сказав: «Ми просили ліс про захист в обмін на наші підношення. Знищити його означає знищити наше власне життя».

Реакція автовиробників

Серед компаній, названих кінцевими споживачами катодів Huayou або отримувачами постачань CATL, — Volkswagen, Volvo, Ford, General Motors, Tesla, BMW, Stellantis і Hyundai. Volkswagen заявив, що серйозно ставиться до потенційних ризиків у ланцюгу постачання, але через договірні зобов’язання не може розкривати подробиць про відносини з постачальниками. Ford повідомив, що вивчає викладені твердження, а Mercedes-Benz зазначив, що оцінює повідомлення про екологічну та соціальну шкоду в постачанні сировини в межах належної перевірки ризиків.

CATL, Huayou, SCM і Tesla не відповіли на запити про коментар. За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, світовий попит на нікель до 2040 року може зрости вдвічі — до 5,5 млн тонн.

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