Німеччина чартерним рейсом депортувала до Афганістану 40 афганських чоловіків, яких федеральне Міністерство внутрішніх справ назвало особами, що скоїли злочини. Літак вилетів з аеропорту Лейпциг/Галле та приземлився в Кабулі, повідомляє Der Spiegel із посиланням на представника відомства.

Злочини депортованих

У МВС Німеччини заявили, що всі депортовані були чоловіками, які скоїли злочини. Серед них відомство назвало вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство над дітьми, завдання тілесних ушкоджень і торгівлю наркотиками.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт у коментарі газеті Bild заявив, що злочинці мають залишити країну. За його словами, повернення до Афганістану також є регулярною та надійною складовою міграційної політики Німеччини.

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Участь земель і попередні рейси

До спільної депортації долучилися десять федеральних земель: Баден-Вюртемберг, Баварія, Гамбург, Гессен, Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксонія та Саксонія-Ангальт. Від початку нинішнього законодавчого періоду Німеччина депортувала до Афганістану загалом 303 афганських чоловіків.

Перша колективна депортація осіб, які скоїли злочини, після повторного захоплення влади в Афганістані рухом «Талібан» у серпні 2021 року відбулася 2024 року за підтримки Катару. У лютому 2026 року федеральна поліція Німеччини вперше без допомоги третіх держав доправила безпосередньо до Кабула 20 таких осіб на підставі домовленості з «Талібаном».

Минулого вікенду в кількох німецьких аеропортах сотні людей протестували проти депортацій. Учасники акцій, зокрема, критикували співпрацю федерального уряду з «Талібаном» для організації таких рейсів.

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